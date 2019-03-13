Еще одну ледовую переправу закрыли в Алтайском крае

Сотрудники ГИМС провели освидетельствование ледовой переправы, произвели замеры толщины льда. По результатам проверки установили, что передвижение по переправе стало небезопасным, поэтому установили запрещающие знаки.
По информации на 13 марта в крае действуют 4 ледовых переправы:
- река Обь — Каменский район (Островная — Камень-на-Оби, грузоподъёмность 20 тонн),
- река Обь — Калманский район (Калманка — правый берег р. Обь, 10 тонн),
- река Обь — Шелаболихинский район (Шелаболиха — Иня, 2,5 тонн),
- река Катунь — Советский район (Шульгинка — Амурский, 5 тонн).
В региональном МЧС напоминают, что выезд на лед безопасен только на проверенных специалистами переправах.
Напомним, 13 и 14 марта в Алтайском крае ожидается дневная температура до 13 градусов тепла. В связи с этим МЧС предупреждает жителей региона о возможном подтоплении низменных участков талыми водами.