Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 марта 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Еще одну ледовую переправу закрыли в Алтайском крае

В Алтайском крае 13 марта закрыли ледовую переправу между селами Вяткино и Клепиково, пишет ГУ МЧС России по региону.

Ледовая переправа.
Ледовая переправа.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сотрудники ГИМС провели освидетельствование ледовой переправы, произвели замеры толщины льда. По результатам проверки установили, что передвижение по переправе стало небезопасным, поэтому установили запрещающие знаки.

По информации на 13 марта в крае действуют 4 ледовых переправы:

  • река Обь — Каменский район (Островная — Камень-на-Оби, грузоподъёмность 20 тонн),
  • река Обь — Калманский район (Калманка — правый берег р. Обь, 10 тонн),
  • река Обь — Шелаболихинский район (Шелаболиха — Иня, 2,5 тонн),
  • река Катунь — Советский район (Шульгинка — Амурский, 5 тонн).

В региональном МЧС напоминают, что выезд на лед безопасен только на проверенных специалистами переправах.

Напомним, 13 и 14 марта в Алтайском крае ожидается дневная температура до 13 градусов тепла. В связи с этим МЧС предупреждает жителей региона о возможном подтоплении низменных участков талыми водами.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость