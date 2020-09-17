Еще пять человек с COVID-19 скончались в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае умерло 5 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщили 17 сентября в оперативном штабе. Всего два человека получают лечение на дому и почти тысяча лечатся в больницах.

За сутки выявили 64 новых инфицированных. Большинство в Барнауле — 33, в Бийске и Новоалтайске — по 5 заболевших, в Заринске, Рубцовске, Славгороде, Бийском районе — по 2 заболевших, в Алейске, Баевском, Заринском, Змеиногорском, Кытмановском, Первомайском, Поспелихинском, Ребрихинском, Тальменском, Угловском, Усть-Пристанском, Целинном и Шипуновском районах — по 1 заболевшему.

Всего в крае инфицированных — 12 780, количество выписанных составляет 11 418 человек.

В госпиталях находятся 954 пациента, амбулаторное лечение получают 2 человека. В тяжелом состоянии находятся 137 человек, на аппаратах ИВЛ — 52.

За весь период скончались 406 человек.