Еще пять случаев заражения COVID-19 выявили на Алтае

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в Республике Алтай накануне, сообщает НГА со ссылкой на данные оперштаба.

Так, 20 мая в регионе было зафиксировано пять новых случаев заболевания.

В частности, наличие вируса подтвердилось у жителя Горно-Алтайска, контактного с ранее заболевшей родственницей. У него диагностирована двусторонняя пневмония.

Помимо этого вирус обнаружили у трех жительниц Кош-Агачского района, контактных с ранее госпитализированными родственниками, и у жителя Шебалинского района, вернувшегося из другого региона, где он работал вахтовым методом.

Всего в Горном Алтае лабораторно подтверждено 92 случая заболевания.

В соседнем Алтайском крае по состоянию на 20 мая выявлено 1054 случая заболевания коронавирусной инфекцией.