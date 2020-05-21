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Жизнь

Еще пять случаев заражения COVID-19 выявили на Алтае

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в Республике Алтай накануне, сообщает НГА со ссылкой на данные оперштаба.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Так, 20 мая в регионе было зафиксировано пять новых случаев заболевания.

В частности, наличие вируса подтвердилось у жителя Горно-Алтайска, контактного с ранее заболевшей родственницей. У него диагностирована двусторонняя пневмония.

Помимо этого вирус обнаружили у трех жительниц Кош-Агачского района, контактных с ранее госпитализированными родственниками, и у жителя Шебалинского района, вернувшегося из другого региона, где он работал вахтовым методом.

Всего в Горном Алтае лабораторно подтверждено 92 случая заболевания.

В соседнем Алтайском крае по состоянию на 20 мая выявлено 1054 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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