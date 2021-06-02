Еще семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердило 57 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 46 пациентов, умерло 7 человек, сообщили 2 июня в оперштабе.

Число тяжелых пациентов продолжает снижаться. В госпиталях лечатся 140 тяжелобольных, 43 из них на ИВЛ. Всего в больницах находятся 457 пациентов с коронавирусом и 129 с вирусной пневмонией.

Общее количество заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в Алтайском крае составляет 51 753 человека, в том числе 3 499 детей.

Выздоровело всего 46 662 человека. Умерло 3 248 пациентов.

Новые случаи