Еще семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Число тяжелых пациентов продолжает снижаться. В госпиталях лечатся 140 тяжелобольных, 43 из них на ИВЛ. Всего в больницах находятся 457 пациентов с коронавирусом и 129 с вирусной пневмонией.
Общее количество заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в Алтайском крае составляет 51 753 человека, в том числе 3 499 детей.
Выздоровело всего 46 662 человека. Умерло 3 248 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 27,
- Камень-на-Оби — 9,
- Павловский район — 5,
- Новоалтайск — 4,
- Заринск, Романовский район — по 3 заболевших,
- Алейский, Бийский районы — по 2 заболевших, Бийск, Зональный район — по 1 заболевшему.