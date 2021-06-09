Еще семь человек умерло в ковидных госпиталях Алтайского края за сутки

Количество тяжелобольных составляет 149 человек, как и днем ранее. Из них 61 на ИВЛ.
Всего с начала эпидемии в Алтайском крае коронавирусом заболело 52 152 человека. Выздоровели всего 46 927 человек.
Умерло 3 298 пациентов, все взрослые.
Новые случаи
- Барнаул — 29,
- Бийск — 7,
- Павловский район — 6,
- Благовещенский район — 3,
- Алейск, Камень-на-Оби — по 2 заболевших,
- Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Алейский, Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Каменский, Михайловский, Тальменский, Топчихинский, Угловский район — по 1 заболевшему.