Еще семь человек умерло в ковидных госпиталях Алтайского края за сутки

За сутки в Алтайском крае подтвердили 61 новый случая заражения COVID-19. Выздоровело 36 пациентов, умерло 7 человек, сообщили 9 июня в оперштабе.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.

Количество тяжелобольных составляет 149 человек, как и днем ранее. Из них 61 на ИВЛ.

Всего с начала эпидемии в Алтайском крае коронавирусом заболело 52 152 человека. Выздоровели всего 46 927 человек.

Умерло 3 298 пациентов, все взрослые.

Новые случаи