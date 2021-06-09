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Жизнь

Еще семь человек умерло в ковидных госпиталях Алтайского края за сутки

За сутки в Алтайском крае подтвердили 61 новый случая заражения COVID-19. Выздоровело 36 пациентов, умерло 7 человек, сообщили 9 июня в оперштабе.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Количество тяжелобольных составляет 149 человек, как и днем ранее. Из них 61 на ИВЛ.

Всего с начала эпидемии в Алтайском крае коронавирусом заболело 52 152 человека. Выздоровели всего 46 927 человек.

Умерло 3 298 пациентов, все взрослые.

Новые случаи

  • Барнаул — 29,
  • Бийск — 7,
  • Павловский район — 6,
  • Благовещенский район — 3,
  • Алейск, Камень-на-Оби — по 2 заболевших,
  • Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Алейский, Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Каменский, Михайловский, Тальменский, Топчихинский, Угловский район — по 1 заболевшему.
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