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Жизнь

Еще шесть пациентов скончалось от коронавируса в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 72 пациента, умерло 6 человек, сообщили 29 апреля в оперштабе.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Состояние 226 больных оценивают как тяжелое. Из них 83 человека находятся на ИВЛ.

Всего в ковидных госпиталях лечатся 915 человек и 219 пациентов с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 49 588 человек. Выздоровели всего 44 442 человека. Умерло 2 957 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 26, Бийск — 10, Рубцовск — 9,
  • Родинский район — 4,
  • Камень-на-Оби — 3,
  • Славгород, Смоленский, Бийский, Павловский, Ребрихинский, Третьяковский районы — по 2 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Заринский, Зональный, Калманский, Крутихинский, Локтевский, Немецкий национальный, Табунский, Хабарский, Целинный район — по 1 заболевшему.
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