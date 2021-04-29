Еще шесть пациентов скончалось от коронавируса в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 72 пациента, умерло 6 человек, сообщили 29 апреля в оперштабе.

Состояние 226 больных оценивают как тяжелое. Из них 83 человека находятся на ИВЛ.

Всего в ковидных госпиталях лечатся 915 человек и 219 пациентов с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 49 588 человек. Выздоровели всего 44 442 человека. Умерло 2 957 пациентов.

Новые случаи