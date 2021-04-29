Еще шесть пациентов скончалось от коронавируса в Алтайском крае

Состояние 226 больных оценивают как тяжелое. Из них 83 человека находятся на ИВЛ.
Всего в ковидных госпиталях лечатся 915 человек и 219 пациентов с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 49 588 человек. Выздоровели всего 44 442 человека. Умерло 2 957 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 26, Бийск — 10, Рубцовск — 9,
- Родинский район — 4,
- Камень-на-Оби — 3,
- Славгород, Смоленский, Бийский, Павловский, Ребрихинский, Третьяковский районы — по 2 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Заринский, Зональный, Калманский, Крутихинский, Локтевский, Немецкий национальный, Табунский, Хабарский, Целинный район — по 1 заболевшему.