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Жизнь

Еще три случая Covid-19 подтвердилось в Алтайском крае

В Алтайском крае 21 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом говорится в оперативных данных федерального штаба.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Краевой оперштаб информации о новых подтвержденных случаях на момент публикации не сообщал.

Между тем, в сводке на 9 апреля в федеральном оперштабе сообщили о 21 заболевшем на территории Алтайского края.

Ранее сообщалось, что за прошлые сутки 8 апреля число заболевших не изменилось. По состоянию на 8 апреля в крае значилось 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Под меднаблюдением в регионе находятся 1 159 человек, за сутки добавилось 35. Медики прекратили наблюдение за 4 378 жителями края, за последние сутки сняли с наблюдения 594 человека.

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