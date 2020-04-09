Еще три случая Covid-19 подтвердилось в Алтайском крае

В Алтайском крае 21 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом говорится в оперативных данных федерального штаба.

Краевой оперштаб информации о новых подтвержденных случаях на момент публикации не сообщал.

Между тем, в сводке на 9 апреля в федеральном оперштабе сообщили о 21 заболевшем на территории Алтайского края.

Ранее сообщалось, что за прошлые сутки 8 апреля число заболевших не изменилось. По состоянию на 8 апреля в крае значилось 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Под меднаблюдением в регионе находятся 1 159 человек, за сутки добавилось 35. Медики прекратили наблюдение за 4 378 жителями края, за последние сутки сняли с наблюдения 594 человека.