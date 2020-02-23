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Жизнь

Еще в одном городе Алтая назревает протест против ФОКа

Как сообщили «Вести Алтай», жители одного из микрорайонов Бийска возмутились против строительства у них ФОКа, так как местной детворе будет негде играть.

Администрация г.Бийска.
Администрация г.Бийска.
Олег Богданов

В Бийске решено строить спорткомплекс на пустыре в микрорайоне Зеленый Клин. Сейчас он занят объектами для детских игр и беседками.

В микрорайоне живут десятки тысяч человек, площадок для занятия спортом у них практически нет. В строительстве ФОКа они должны были быть заинтересованы.

Поэтому сегодня мы рассматриваем Зелёный Клин именно как площадку для создания на его территории спортивно-оздоровительного комплекса, — сказал Евгений Пазников, начальник управления стратегического развития и экономики администрации Бийска.

Возвести ФОК планируется между домами. В комплексе будет отделение художественной гимнастики, пауэрлифтина, каратэ, тренажерный зал и универсальный спортзал с трибуной на 260 мест. Территорию вокруг благоустроят.

На этом месте власти хотят построить ФОК.
На этом месте власти хотят построить ФОК.
Скан сюжета «Вести Алтай»

Но местные жители выступили против. Председатель ТСЖ «Горизонт» сказала, что на этой территории у многих домов нет детских площадок, кроме вот этого пустыря. И, к тому же, по плану появится сквозной проезд между домами, что для жителей тоже неудобно.

Люди опасаются, что отпускать на улицу детей будет не безопасно. Плюс к этому у спорткомплекса оборудуют парковку — машин будет слишком много. В общем, найти общий язык жители и местные власти так пока и не смогли.

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