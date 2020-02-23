Еще в одном городе Алтая назревает протест против ФОКа

В Бийске решено строить спорткомплекс на пустыре в микрорайоне Зеленый Клин. Сейчас он занят объектами для детских игр и беседками.
В микрорайоне живут десятки тысяч человек, площадок для занятия спортом у них практически нет. В строительстве ФОКа они должны были быть заинтересованы.
Поэтому сегодня мы рассматриваем Зелёный Клин именно как площадку для создания на его территории спортивно-оздоровительного комплекса, — сказал Евгений Пазников, начальник управления стратегического развития и экономики администрации Бийска.
Возвести ФОК планируется между домами. В комплексе будет отделение художественной гимнастики, пауэрлифтина, каратэ, тренажерный зал и универсальный спортзал с трибуной на 260 мест. Территорию вокруг благоустроят.
Но местные жители выступили против. Председатель ТСЖ «Горизонт» сказала, что на этой территории у многих домов нет детских площадок, кроме вот этого пустыря. И, к тому же, по плану появится сквозной проезд между домами, что для жителей тоже неудобно.
Люди опасаются, что отпускать на улицу детей будет не безопасно. Плюс к этому у спорткомплекса оборудуют парковку — машин будет слишком много. В общем, найти общий язык жители и местные власти так пока и не смогли.