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Жизнь

Еще в одной российской больнице уволились все врачи

Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара. Это единственная инфекционная больница в городе, сообщил «Коммерсант».

Врач.
Врач.
CCO

Как сообщили в городской администрации, в МБУЗ «Специализированная инфекционная больница» работали три врача стационарного отделения. Двое из них — старше 70 лет, они уволились по собственному желанию в ноябре. Третий доктор, заведующий отделением, ушел на больничный и тоже написал заявление об увольнении.

«Средний медицинский персонал медучреждения находится на рабочих местах, выполняя должностные обязанности по лечению пациентов, находящихся в стационарном отделении инфекционной больницы», — добавили в пресс-службе администрации.

Пока всех взрослых пациентов будут обслуживать в инфекционной больнице в городе Аксая и в Центральной городской больнице Ростова-на-Дону. Детей с ОРВИ, пневмонией и ангиной переведут в детскую городскую больницу Новочеркасска. Дети с кишечными и другими инфекционными заболеваниями будут госпитализированы в медучреждения Аксая и Ростова-на-Дону.

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