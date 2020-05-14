Еще 80 вахтовиков вернулись с Чаяндинского месторождения в Барнаул

В общей сложности, начиная с 8 мая домой уже вернулись 217 из 269 алтайских вахтовиков. 22 жителя края остались для дальнейшей работы на месторождении. Еще 30 человек либо инфицированы, либо с еще не подтвержденным диагнозом. Такие вахтовики должны дообследоваться и получить лечение в регионе по месту работы.
Прибывших вахтовиков встретили специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и министерства социальной защиты.
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на Востоке России, там добывают нефть и газ. На месторождении работают 269 жителей Алтайского края. 17 апреля на территории месторождения объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус.