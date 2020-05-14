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Жизнь

Еще 80 вахтовиков вернулись с Чаяндинского месторождения в Барнаул

14 мая 80 вахтовиков, работающих на Чаяндинском месторождении, прибыли из Якутии в аэропорт Барнаула, сообщает местный оперштаб. Все они жители Алтайского края, и у всех отрицательный тест на коронавирус.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

В общей сложности, начиная с 8 мая домой уже вернулись 217 из 269 алтайских вахтовиков. 22 жителя края остались для дальнейшей работы ​на месторождении. Еще 30 человек либо инфицированы, либо с еще не подтвержденным диагнозом. Такие вахтовики должны дообследоваться и получить лечение в регионе по месту работы. ​ ​

Прибывших вахтовиков встретили специалисты​ Роспотребнадзора, сотрудники полиции и министерства социальной защиты.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на Востоке России, там добывают нефть и газ. На месторождении работают 269 жителей Алтайского края. 17 апреля на территории месторождения объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус.

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