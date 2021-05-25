Еще восемь человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае

В тяжелом состоянии в больницах находится 148 человек, 63 из которых подключены к ИВЛ.
Всего в госпиталях с коронавирусом лечатся 539 человек и 155 с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае достигло 51 283 человек. Выздоровело всего 46 212 пациентов. Умерло 3 178 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 25,
- Яровое — 13,
- Бийск — 8,
- Новоалтайск, Зональный, Первомайский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
- Рубцовск, Бийский, Благовещенский, Кулундинский, Кытмановский, Петропавловский, Поспелихинский, Суетский районы — по 1 заболевшему.