25 мая 26°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Еще восемь человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 62 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 73 пациента, умерло 8 человек, сообщили 25 мая в оперштабе.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

В тяжелом состоянии в больницах находится 148 человек, 63 из которых подключены к ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусом лечатся 539 человек и 155 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае достигло 51 283 человек. Выздоровело всего 46 212 пациентов. Умерло 3 178 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 25,
  • Яровое — 13,
  • Бийск — 8,
  • Новоалтайск, Зональный, Первомайский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
  • Рубцовск, Бийский, Благовещенский, Кулундинский, Кытмановский, Петропавловский, Поспелихинский, Суетский районы — по 1 заболевшему.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость