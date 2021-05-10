Еще восемь человек с ковидом умерли в Алтайском крае за сутки

60 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за последние сутки, восемь человек скончались, проинформировали в региональном оперштабе.

Выздоровели 42 пациента, добавляется в сообщении.

В регионе общее количество заболевших с начала пандемии новой коронавирусной инфекции — 50 332 человека (в том числе 3444 ребенка до 17 лет).

Из общего числа заболевших 491 случай — завозные (в том числе 200 — из-за рубежа); 30 919 случаев — по контакту с заболевшими. 13 123 случая заболевания выявили у пациентов с внебольничной пневмонией, 29 309 случаев — у заболевших ОРВИ, в 7900 случаях — бессимптомное течение.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае достигло 3042.

Новые случаи

В Барнауле за сутки заболели 21 человек, в Бийске — 9, в Рубцовске и Бийском районе — по 5 человек. Четыре случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Локтевском районе, три — в Новоалтайске. По два заболевших выявили в ЗАТО Сибирский, а также в Волчихинском, Смоленском и Троицком районах. По одному заболевшему добавилось в Белокурихе, а также в Ключевском, Михайловском, Первомайском и Рубцовском районах.