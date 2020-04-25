Уже 15 зараженных: коронавирус быстро разлетается по Алтаю

В Республике Алтай выявлено буквально за несколько дней зафиксировано 15 случаев инфицирования Covid-19. Об этом сообщает республиканское издание «Звезда Алтая» со ссылкой на оперативный штаб. Напомним, до недавнего времени республика оставалась единственным регионом России, куда не проник Covid-19.

Восемь случаев заражения коронавирусом выявлено в Горно-Алтайске, четыре — в Онгудайском районе, еще — в Турочакском районе.

Как пишет газета, 15-й случай подтвердился у 32-летнего жителя Горно-Алтайска, который ранее приехал из Москвы на личном автомобиле и находился на самоизоляции. Его доставили в специальный госпиталь на базе республиканской больницы.

24 апреля местные власти вручили конктактировавшим с заболевшими гражданам 58 постановлений о самоизоляции. Под медицинским наблюдением на домашнем карантине в республике находятся 307 человек.

Напомним: в Алтайском края по данным на утро 25 апреля подтверждены 144 случая заболевания опасной инфекцией.