Еще 184 жителя Алтайского края за сутки заразились коронавирусом

Суточный прирост новых заболевших ковидом в Алтайском крае продолжает увеличиваться: подтвердилось 184 случая. За сутки выписали 16 пациентов, 12 человек умерло, сообщили 1 июля в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 368 пациентов, 143 из них на ИВЛ.

В резервном фонде 585 коечных мест.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии в Алтайском крае составляет 54 593 человека. Выздоровели всего 47 237 человек. Умерло 3 446 пациентов.

Новые случаи

Барнаул — 73,

Бийск — 25,

Алейск , Камень-на-Оби , Новоалтайск , Первомайский район — по 6 заболевших,

Камень-на-Оби Новоалтайск Первомайский район — по 6 заболевших, Рубцовск , Бийский район — по 5 заболевших,

Бийский район — по 5 заболевших, Тальменский , Шелаболихинский районы — по 4 заболевших,

Шелаболихинский районы — по 4 заболевших, Егорьевский , Змеиногорский , Локтевский , Михайловский , Топчихинский , Третьяковский , Усть-Калманский , Целинный , Шипуновский районы — по 3 заболевших,

Змеиногорский Локтевский Михайловский Топчихинский Третьяковский Усть-Калманский Целинный Шипуновский районы — по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский , Алейский , Каменский , Косихинский , Рубцовский районы — по 2 заболевших,

Алейский Каменский Косихинский Рубцовский районы — по 2 заболевших, Бурлинский , Павловский , Поспелихинский , Троицкий , Угловский , Усть-Пристанский , Чарышский районы — по 1 заболевшему.

На утро 1 июля в крае прививается от COVID-19 341 910 человек, в том числе: 81 520 человек получили первую прививку и 260 390 человек полностью привиты.