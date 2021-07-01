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Жизнь

Еще 184 жителя Алтайского края за сутки заразились коронавирусом

Суточный прирост новых заболевших ковидом в Алтайском крае продолжает увеличиваться: подтвердилось 184 случая. За сутки выписали 16 пациентов, 12 человек умерло, сообщили 1 июля в оперштабе.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

В тяжелом состоянии находятся 368 пациентов, 143 из них на ИВЛ.

В резервном фонде 585 коечных мест.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии в Алтайском крае составляет 54 593 человека. Выздоровели всего 47 237 человек. Умерло 3 446 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 73,
  • Бийск — 25,
  • Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Первомайский район — по 6 заболевших,
  • Рубцовск, Бийский район — по 5 заболевших,
  • Тальменский, Шелаболихинский районы — по 4 заболевших,
  • Егорьевский, Змеиногорский, Локтевский, Михайловский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Алейский, Каменский, Косихинский, Рубцовский районы — по 2 заболевших,
  • Бурлинский, Павловский, Поспелихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.

На утро 1 июля в крае прививается от COVID-19 341 910 человек, в том числе: 81 520 человек получили первую прививку и 260 390 человек полностью привиты.

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