Еще 184 жителя Алтайского края за сутки заразились коронавирусом

В тяжелом состоянии находятся 368 пациентов, 143 из них на ИВЛ.
В резервном фонде 585 коечных мест.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии в Алтайском крае составляет 54 593 человека. Выздоровели всего 47 237 человек. Умерло 3 446 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 73,
- Бийск — 25,
- Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Первомайский район — по 6 заболевших,
- Рубцовск, Бийский район — по 5 заболевших,
- Тальменский, Шелаболихинский районы — по 4 заболевших,
- Егорьевский, Змеиногорский, Локтевский, Михайловский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Алейский, Каменский, Косихинский, Рубцовский районы — по 2 заболевших,
- Бурлинский, Павловский, Поспелихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
На утро 1 июля в крае прививается от COVID-19 341 910 человек, в том числе: 81 520 человек получили первую прививку и 260 390 человек полностью привиты.