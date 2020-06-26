Если перекрыли воду, то люди перекроют трассу. Почему протестуют жители «Сибирской Долины»

24 июня недовольные жители барнаульского поселка малоэтажного жилья «Сибирская Долина» перекрыли движение на Змеиногорском тракте в знак протеста. Акцию неповиновения они объяснили постоянными перебоями или полным отсутствием воды в своих домах. Altapress.ru побывал на мечте событий, поговорил с жителями и узнал, в чем дело.

Не вода , а болотная жижа

Проблемы с водоснабжением в поселке — вещь обыденная. По словам жителей, всему виной некомпетентное отношение УК застройщика к сетям. Их не обслуживают специалисты, из-за чего случаются перебои с электричеством. Когда такое происходит, насос перестает закачивать воду в башню, ее уровень начинает падать, и вскоре поселок становится обезвожен.

В «Сибирской Долине» жители недовольны отсутствием воды. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

«Вы посмотрите на фильтр. Всего три недели использовался. Это же не нормально», — говорит Екатерина Чугреева, председатель Совета территориального общественного самоуправления.

Кроме перебоев в водоснабжении жители поселка также недовольны качеством воды. Она жутко пахнет, поступает к ним с какими-то лохмотьями.

«Мы привозим питьевую воду в бутылках. Все заказывают, потому что из крана пить нельзя», — признается Нина Сорокина, жительница поселка.

При этом вода вроде бы экспертами признана питьевой, но очень некачественной.

Зачем перекрыли трассу

Проблемы обострились еще 21 июня, когда вновь отключили электричество и вода постепенно стала убывать. В течение трех дней ситуация не решилась — напор никакой, даже руки не помыть.

В «Сибирской Долине» жители недовольны отсутствием воды. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Вечером 24 июня жители начали собираться у водонапорной башни, пытались связаться с Гуровым (руководитель УК), звонили в ЕДДС, управление ЖКХ по Алтайскому краю, дежурному прокурору. Везде их отфутболивали и перенаправляли к руководителю ООО «Водснаб».

В итоге, никто разбираться так и не приехал. В 22.26 население поселка в отчаянии перекрыло трассу. Людей понять можно — им необходимо было привлечь внимание руководителей Алтайского края и Барнаула, общественности к своей проблеме.

Что дальше?

Власть проснулась, и 25 июня прошла встреча главы администрации города Вячеслава Франка с руководителями профильных комитетов, «Барнаульского водоканала», представителями «Водснаба», ТОС «Сибирская долина», жителями поселка, депутатами Барнаульской гордумы и администрацией Центрального района.

В «Сибирской Долине» жители недовольны отсутствием воды. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Во время встречи жители озвучили Франку свое недовольство состоянием коммуникационных сетей. В свою очередь руководитель ООО «Водснаб» Виталий Гуров также сообщил, что сети требуют модернизации, необходимо увеличить их пропускную способность, но жители не понимают этой инициативы. Однако жители говорят об обратном — они постоянно просят прочистить трубы, а в идеале поменять, так как, по их мнению, нарушены нормы СанПиНа.

Председатель комитета по управлению муниципальной собственностью Светлана Фоминых заявила, что сейчас начался процесс передачи водопроводных сетей поселка в муниципальную собственность. Ранее комитет получал отказ от собственника на предложение о продаже или передачи сетей.

В «Сибирской Долине» жители недовольны отсутствием воды. Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

По итогам совещания Вячеслав Франк поручил разработать варианты модернизации существующей системы водоснабжения и строительства в поселке нового водозабора. Также по поручению главы в поселок ежедневно будут поставлять питьевую воду в необходимом для жителей объеме.

Также стало известно, что прокурор Алтайского края Александр Руднев поручил проверить сведения о регулярных перебоях водоснабжения жителей поселка Сибирская Долина и дать оценку качества предоставляемых услуг. В случае подтверждения нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Дарья Зыкова.