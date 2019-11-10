«Если решетка, то шоколадная»: Мария Бутина отмечает двойной день рождения

В свой 31-й день рождения Мария получила сразу два торта, ведь в прошлом году отпраздновать юбилейную дату не получилось.
«Полагаю, что комментарии излишни. Все указано в надписи на тортике. Я получила два торта от любимой семьи — за 30 и 31. У меня такая прекрасная семья!» — написала Мария.
«Прошлогодний» торт сделан в виде персонажа японского мультфильма покемона Пикачу, а на втором красуется надпись «Отныне, если решетка, то только шоколадная».
Бутину задержали в США в 2018 году. В апреле 2019 года ее приговорили к полутора годам лишения свободы.
Американцы пришли к выводу, что Бутина пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов, напоминает lenta.ru.
В ходе судебного процесса Мария пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные контакты, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.