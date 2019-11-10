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Жизнь

«Если решетка, то шоколадная»: Мария Бутина отмечает двойной день рождения

В воскресенье, 10 ноября, освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина отметила сразу два дня рождения. Об этом девушка рассказала на своей странице в Facebook.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
www.facebook.com/mvbutina

В свой 31-й день рождения Мария получила сразу два торта, ведь в прошлом году отпраздновать юбилейную дату не получилось.

«Полагаю, что комментарии излишни. Все указано в надписи на тортике. Я получила два торта от любимой семьи — за 30 и 31. У меня такая прекрасная семья!» — написала Мария.

«Прошлогодний» торт сделан в виде персонажа японского мультфильма покемона Пикачу, а на втором красуется надпись «Отныне, если решетка, то только шоколадная».

Бутину задержали в США в 2018 году. В апреле 2019 года ее приговорили к полутора годам лишения свободы.

Американцы пришли к выводу, что Бутина пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов, напоминает lenta.ru.

В ходе судебного процесса Мария пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные контакты, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

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