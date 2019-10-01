Если вы руководитель, приходите на бизнес-конференцию в Барнауле

Управленцев прокачают популярные в России бизнес-тренеры: Дмитрий Кот, Андрей Пометун, Марина Палагина, Игорь Странцов. А также специалисты компаний: 1С-Битрикс, HeadHunter, 2ГИС, Грильница и другие.
Руководители встретятся, чтобы узнать:
- Как зарабатывать, а не тратить на процессе лидогенерации;
- CRM как инструмент увеличения прибыли и необходимость в современных реалиях;
- Что помогает сэкономить до 50% времени руководителя;
- ТОП-5 необходимых компетенций руководителя;
- Какой должна быть правильная мотивация сотрудников;
- Как отстроиться от конкурентов без вреда для здоровья.
10 докладов от экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Новосибирска. 260+ владельцев бизнеса, директоров, руководителей высшего и среднего звена встретятся в кинотеатре «PIONEER» для обмена опытом. Для бесплатного участия необходима лишь регистрация.
Кажется, что свой бизнес особенный, и знания экспертов в нем неприменимы. Но практики, полученные на конференции, подойдут любому бизнесу. Ведь управлять сотрудниками, быть дальновидным и продвинутым необходимо каждому руководителю.
Что будет на конференции «Формула бизнеса» 24 октября?
- Реальные кейсы управления, практические советы, действующие механики и алгоритмы;
- Российские спикеры, практикующие в наших реалиях, понимающие потребности и менталитет наших клиентов и подчиненных;
- Всего 6 часов новых знаний, после чего можно бодро внедрять полученные методики;
- Окружение «избранных» — только руководители и владельцы бизнеса.
Мероприятий в Барнауле с таким звездным составом спикеров еще не было, и мест хватит не всем. Организаторы принимают только руководителей и советуют поспешить с регистрацией.
Дополнительную информацию о конференции можно узнать в компании «АЛТАСИБ» по телефону 7 (3852) 555−807 или e-mail nata@altasib.ru
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