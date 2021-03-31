Если завтра вода. Каким будет паводок-2021 в Алтайском крае

С началом апреля в Алтайском крае на повестку дня ставится традиционный вопрос о том, каким ожидается предстоящий паводок. Наш регион знает, что весенний период может быть как очень благоприятным, так и невероятно напряженным и разрушительным.

Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район)

Реальная угроза

Поскольку Алтай находится в числе тех регионов, где паводок способен обернуться настоящим бедствием, в крае уже все привыкли надеяться на лучшее, но при этом готовиться к худшему.

Если говорить о пессимистичном сценарии развития событий, то согласно уже озвученным прогнозам, в Алтайском крае текущей весной может повториться ситуация 2018 года. Напомним, что три года назад от разгула стихии в регионе пострадало более 25 тыс. человек.

Говоря о возможном неблагоприятном развитии ситуации с паводком, научный сотрудник лаборатории гидрологии и геоинформатики Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук Светлана Самойлова ранее отметила, что половодье может пойти по сценарию 2018 года.

Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район Алексей Алексеев , Barnaul 22

«Мы наблюдаем влияние такого не очень благоприятного фактора, как промерзание грунтов. И в процессе снеготаяния будет происходить интенсивный сток талых вод в речную сеть, особенно в случае дружной весны», — сказала эксперт.

Отметим, что во время первой волны паводка в 2018 году в регионе в конце марта был введен режим ЧС. Сняли его лишь в конце апреля, то есть через месяц.

О рисках, которые несет в себе очередная весна, высказался и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Так, 24 марта, принимая участие в комплексной тренировке по предупреждению и ликвидации последствий паводка, глава региона обратил внимание на непредсказуемость природы и опасность, которую она в себе таит.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Еще есть риск того, что ситуация будет проходить по неблагоприятному сценарию. Мы помним прошлый год: нам казалось, что была многоснежная зима, и предполагалось, что паводок пройдет сложно. Но он прошел без значительных и серьезных последствий. Тем не менее, готовясь к таким периодам, мы исходим из наихудшего развития ситуации.

Виктор Томенко принял участие в комплексной тренировке по предупреждению и ликвидации последствий паводка. пресс-служба правительства Алтайского края

Факт Первая волна паводка обычно выпадает на начало — середину апреля. Как правило, она происходит в период активного снеготаяния и вскрытия малых рек. Вторая волна паводка приходится на период с конца апреля до середины июня, когда происходит значительный подъем уровня воды в крупных реках и начинает таять снег в предгорных и горно-таежных районах. Практика показывает, что в Алтайском крае вторая волна паводка более разрушительна, чем первая.

Все стабильно. Пока

Между тем текущая ситуация и погодные условия все же позволяют надеяться на то, что первая волна паводка в крае пройдет без особых проблем.

Обь в Барнауле перед ледоходом. Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Ольга Прахт, в данный момент ситуация на реках региона является стабильной.

Ольга Прахт,

начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС:

Гидрологическая обстановка на территории Алтайского края сейчас выглядит стабильной и спокойной. Подъема уровня воды в реках в настоящее время не регистрируется. Напротив, в некоторых районах мы видим, что уровень воды опускается. На реках фиксируется ледостав, местами имеются промоины.

Паводок. Олег Богданов

На руку Алтайскому краю пока что играют и погодные условия. По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, в марте сильные оттепели сменялись весьма резкими похолоданиями, что нивелировало негативный эффект процесса снеготаяния, сдерживая его.

При этом уже начиная с 1 апреля в нашем регионе прогнозируется потепление. Ожидается, что в первой декаде в Алтайский край придет метеорологическая весна и произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха от отрицательных значений к положительным. А это, конечно, несет в себе понятные угрозы и вызовы.

В Барнауле исходя из данного прогноза уже сделали выводы. Так, накануне первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков поручил в связи с ожидаемым потеплением взять на особый контроль паводковую ситуацию в краевой столице.

В адрес властей районов города и экстренных служб спущена установка организовать дежурство и при необходимости откачку воды на проблемных участках, наиболее подверженных подтоплению в период активного снеготаяния.

Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район Наш Бийск

В зоне риска

По данным регионального главка МЧС России, всего в Алтайском крае 39 муниципальных образований и 182 населенных пункта, подверженных всем видам паводка. Весеннее половодье угрожает 27 муниципальным образованиям, это 83 населенных пункта.

По словам начальника ГУ МЧС по краю Александра Макарова, сегодня по каждому населенному пункту составлена модель развития чрезвычайной ситуации.

«Эта информация доведена до глав администраций, находится на контроле муниципальных комиссий и краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям», — добавил главный спасатель региона.

В прогнозе возможных чрезвычайных ситуаций на территории Алтайского края на апрель 2021 года, который altapress.ru предоставили в «экстренном» ведомстве, прямо говорится, что основным источником ЧС природного характера является разрушение ледового покрова рек и первая волна весеннего половодья.

Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное ( Солонешенский район) Александр Александрович , Barnaul 22

Из прогноза МЧС: «В течение месяца ожидается вскрытие рек бассейна Оби. Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, сложившиеся и ожидаемые гидрометеорологические условия дают основание предполагать, что вскрытие рек бассейна Оби ожидается на два — пять дней раньше средних многолетних сроков. В период вскрытия на отдельных участках рек Обь (на участках г. Барнаул — г. Камень-на-Оби, с. Никольское — с. Молчаново), Бия, Чарыш, Чумыш возможно образование заторов льда, резкий подъем уровня воды, выход воды в пойму, подтопление прибрежных участков населенных пунктов. В периоды резкого потепления (первая и вторая декада апреля) при интенсивном снеготаянии возможно подтопление жилых и хозяйственных объектов, дорог, расположенных в пониженных участках рельефа от склонового стока и разлива малых рек. Увеличивается риск происшествий на воде в связи с уменьшением толщины льда на водоемах края. Особенно высок рассматриваемый риск в традиционных местах лова рыбы».

Паводок на Алтае. Олег Богданов

Такова предпаводковая диспозиция. Далее остается уповать лишь на погоду и готовность профильных ведомств противостоять стихии.