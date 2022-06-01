«Ест даже хрен»: как в одном из районов Алтайского края спасаются от опасного вредителя

На прошлой неделе в Мамонтовском районе в спешном порядке начали обрабатывать сельхозугодья химикатами. Причиной стало нашествие опасного насекомого — листоеда рапсового. Жук сначала порезвился на полях, а затем, не насытившись, перекинулся на местные огороды. В соцсетях люди выкладывают фото, на которых полчища вредителей, и не знают, что с ними делать: «Их тут миллионы. Нас съедят». Так ли это опасно, разбирался altapress.ru.

Где обнаружили жука

Рапсовый листоед проявил себя сначала неподалеку от села Гришенское. На паровых полях, которые в Мамонтовском районе обрабатывает компания «Орбита», он поел все, что можно.

Медлить было нельзя: в ночь с 27 на 28 мая началась химическая обработка. Об этом местная администрация предусмотрительно предупредила пчеловодов, чтобы они по возможности переместили свои передвижные пасеки.

К этому времени листоед уже орудовал в самом селе, поедая все вокруг. 30 мая люди начали просить о помощи: «Может, хоть кто-то отреагирует из вышестоящего начальства, администрации. Нам сказали, что это не карантинный жук, бороться с ним самим. Но их там миллионы», — писали они в социальных сетях.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

В Telegram-канале района сообщается, что, помимо Гришенского, насекомое уже есть в самом Мамонтове, селах Корчино и Черная Курья. «Говорят, ест даже хрен», — делятся впечатлениями люди.

Что думают сельхозпроизводители

Поля сельхозпредприятия «Кадниковское» граничат с «Орбитой» — разделяет их одна лесополоса. Но директор хозяйства Юрий Калинин в этом беды не видит и особо не переживает.

К появлению вредителя относится спокойно, мол, если не листоед прилетит, то луговой мотылек или капустная моль — точно. По его словам, рапса в этом году в его хозяйстве в принципе нет, все остальные посевы тщательно обработаны.

Юрий Калинин , директор хозяйства «Кадниковское». архив агрохолдинга «Юг Сибири»

«Если следить за севооборотом, то проблем не будет. Для нормального агронома борьба с вредителями — повседневная дело», — объяснил Юрий Калинин.

Есть ли еще подобные случаи

В региональном отделении «Россельхозцентра» объясняют: в этом году опасные насекомые-вредители начали проявлять себя раньше обычного — сказалась ранняя весна. Но в ведомстве просят не паниковать.

На данный момент вспышка рапсового листоеда в Мамонтовском районе единична. Массового распространения по краю он не получил. При всем, при том, погода этому пока благоприятствует. Теплая летняя пора без дождей только добавляет жуку желания есть все подряд и оставлять потомство.

Рапсовой листоед в Мамонтовском районе. vk.com/barneos22

Что касается других вредителей, например, лугового мотыля, то здесь у специалистов, напротив, прогноз благоприятный. Они рассчитывают на то, что жара притормозит развитие насекомого, и бабочки окажутся не готовы к массовому размножению.

В отделе защиты растений «Россельхознадзора» altapress.ru сообщили, что пока их численность не критична и находится на безопасном уровне.

Аналогичная ситуация и по саранче, популяции которой ранее предрекали резкий всплеск. В ведомстве отмечают, что увеличение численности залетного «обжоры» вполне закономерно и носит волнообразный характер.

Саранча. CC0

Чем травить листоеда

Как сообщают в администрации Мамонтовского района, опашка полей, откуда началась миграция листоеда в сторону населенных пунктов, уже проведена. Ожидается, что ядохимикаты должны подействовать в течение двух-трех дней. Памятку по борьбе с листоедом в сельсоветы уже разослали.

Жителям призывают держать ухо востро. В «Россельхозцентре» altapress.ru пояснили, что в случае появления насекомого, его можно истреблять механически, как обычно это делается с колорадским жуком — собирать и сжигать.

Либо применять специальные вещества. При этом специалисты отмечают: действовать с ними надо осторожно — многие препараты имеют срок ожидания до 25 дней. Это значит, что собирать урожай и использовать его в пищу после проведенной обработки не стоит.

Рапсовой листоед в Мамонтовском районе. vk.com/barneos22

Обязательна также механическая обработка земли по периметру участка — прополка тяпкой и перекопка.

Когда были серьезные вспышки

Прожорливые насекомые атаковали Алтайский край особо яростно больше десятилетия назад. Сначала буйствовал луговой мотылек: в 2010 году он распространился в 54 районах из 60. Фермеры к нашествию оказались не готовы и не знали, что делать.

«Такого злодейства я в своей жизни еще не видел, — рассказывал тогда Владимир Демидов, директор сельхозпредприятия „Алтай-Агро“ из Советского района. — Объезжал посевы, так мотылек и на овсе, и на пшенице, и на горохе. И даже на пастбищах. Как мы будем с ним бороться, я не знаю. По моему мнению, даже если технику собрать по всей стране, эта война будет неравной».

Инфографика: луговой мотылек. Смоляк Евгений

Год спустя активизировалась саранча, которая не давала покоя приграничным с Казахстаном территориям. Хотя для степняков — это дело привычное.

«Я помню 1999 год, когда машины на полях Кулундинского и Ключевского районов буксовали из-за огромного количества саранчи. Насекомые заполонили села. Они прыгали по тротуарам и, можно сказать, были полноправными участниками дорожного движения», — вспоминала былое Зоя Щербинина, на тот момент начальник отдела защиты растений «Россельхозцентра» по Алтайскому краю.

Кто такой рапсовый листоед

Листоед рапсовый (Entomoscelisadonidis) — насекомое отряда жесткокрылых, семейства листоедов. Тело жука овальной формы, с выпуклыми надкрыльями. Размер 7−10 мм, самцы мельче самок. Окраска яркая — красно-желтая, с отчетливым рисунком.

Рапсовый листоед. С00

На щитке переднеспинки — широкое серединное и два боковых пятнышка черного цвета. По надкрыльям проходят три продольные черные полосы — две по бокам и одна по шву.

Жук обитает в регионах с мягким климатом. Жуки встречаются в южной части Западной Европы, Малой Азии, в Казахстане, Монголии, на севере Китая. Насекомые завезены в Северную Америку. В России обитают на Кавказе, юге Сибири.

Молодые личинки питаются на крестоцветных сорняках — пастушьей сумке, дикой горчице, ярутке полевой. Если рядом находятся сельскохозяйственные посевы капустных и масличных культур, перебираются на них.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Особую угрозу урожаю представляют вредители во время вспышек массового размножения. Жуки объедают мякоть листьев, оставляя только жилки, цветы и стручки крестоцветных. Предпочитают питаться на капусте, брюкве, горчице, редисе и рапсе.