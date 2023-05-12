12 мая
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Жизнь

Есть дело. Как выглядит спектакль о падшем шулере, которого ждет наказание, в театре драмы

Театр драмы завершил сезон премьерой «Дело Кречинского» по пьесе Александра Сухово-Кобылина. Посмотрите снимки Анны Зайковой, чтобы вдохновиться на осенний показ.

"Дело Кречинского" в театре драмы.
"Дело Кречинского" в театре драмы.
Анна Зайкова

История о проигравшемся шулере Михаиле Кречинском, который, выдавая себя за светского человека, влюбляет в себя юную Лидочку. На свадьбе выяснилось, что жених уже заложил подарок невесты. Теперь ему предстоит ответить по закону.

В руках режиссера Дмитрия Огородникова пьеса превратилась в комедию о несбывшихся мечтах, истоках пороков и взглядах падшего человека на мир.

Спектакли на основной сцене в театре перестали показывать — ее закрыли на реконструкцию. На балконе и в основном зале демонтировали кресла — их заменят на новые.

13 мая состоится последний в этом сезоне показ — премьера «Мамино платье» на экспериментальной сцене. Это спектакль основанный на основе личных историй актрис театра, наполненный теплыми воспоминаниями о детстве, смехом и болью.

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