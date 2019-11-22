Есть ли жизнь после Медведева. Спецрепортаж из алтайского села Санниково

В середине ноября в алтайское село Санниково на несколько дней прилетела Москва. Разбросала по улицам внимательных людей в черном, перетрясла весь местный ДК, скосила сухую траву под снег, дала распоряжения и исчезла. Но ее прикосновение оставило следы. Какие именно, искала корреспондент altapress.ru Ирина Баенкова.

Краткое содержание

Мечты сбываются

Кажется, местные жители Санникова скоро начнут прятаться от журналистов, как звезды шоу-бизнеса. Прессу не останавливают ни метели, ни морозы — люди с диктофонами и камерами продолжают ехать в село даже спустя неделю после визита премьер-министра Дмитрия Медведева. Еще больше журналистов звонят по телефону.

Из-за этого я испытываю некоторую неловкость перед встречей с главой сельсовета Владимиром Молофеевым, когда мы холодным трескучим утром подъезжаем к зданию местной администрации.

— Устали от журналистов? — спрашиваю первым делом, как бы извиняясь.

— Не то слово, — не скрывая раздражения, отвечает он. Тем не менее садится за стол в своем кабинете, приглашает меня и нашего фотографа Иру Пергаеву, начинает терпеливо и вдумчиво отвечать на вопросы.

У Молофеева большой стаж в должности главы сельсовета — почти 18 лет. И все это время он мечтал открыть в Санникове спортивный комплекс. Сразу видно, что это правда — ведь когда он говорит, что после приезда Медведева дело сдвинулось с мертвой точки, его лицо светлеет от мягкой улыбки.

Владимир Молофеев , глава Санниковского сельского совета. Ирина Пергаева

За прошедшие годы вроде и место для объекта определили — рядом с ДК, нашли тех, кто «по дружбе» сделал несколько примерных проектов, чтоб было, что показывать «наверху», но денег на строительство получить не удавалось.

Оказалось, что всего-то и нужно было — дождаться, когда приедет Медведев и показать стенд с проектом ему. Положительное решение о выделении средств из федерального бюджета приняли спустя несколько дней.

Я прошу рассказать про Санниково. Несмотря на то, что село можно считать спальным районом Барнаула (такое определение дал сам глава) и в этом секрет его относительного благополучия, с другими сельсоветами у него есть ключевая общая черта — бюджета на все нужды не хватает.

Санниково. Ирина Пергаева

Претензии у жителей копятся, а руководству только и остается, что делать свою работу по возможности.

«У каждой семьи свой бюджет, ведь правда? — проводит аналогию Молофеев. — Средства есть, купишь шоколадку, а нету — так карамельку. В сельсовете все точно так же!».

Жители жалуются, что снег убирают плохо, мест в школах и детских садах не хватает, а ФАП всем своим видом молит о ремонте. Молофеев по пунктам отвечает на каждый вопрос, и ответы эти для обывателя выглядят сложно, непопулярно.

В них «нацпроекты, госпрограммы, запросили — ждем ответа, детскую площадку же открыли и спортивную тоже, крыши починили, детский садик будет через год или два, и школа тоже, свет проведем — работаем над проектом».

Владимир Молофеев , глава Санниковского сельского совета. Ирина Пергаева

А простому жителю что нужно — сейчас полечиться, завтра отправить ребенка в садик, чтоб пойти на работу, и в тот же вечер вернуться в теплый отремонтированный дом.

И нужно все это ему уже давно и долго. Кому-то примерно так же давно, как Молофееву спортивный центр, а может и еще дольше.

Поиски самых стойких

— Да не откроют они этот спортивный центр, — говорит Татьяна, бухгалтер одного из санниковских магазинов. — Моему сыну сейчас 14 лет. Они обещали открыть спортивный центр, когда он пошел в первый класс — семь лет назад! И где он? Не будет ничего.

Поговорить с местными в среду, 20 ноября, было задачей практически невыполнимой. Улицы села стояли опустевшими, снежными и будто бы нежилыми. Нос замерзал после пяти минут на свежем воздухе, а через десять минут промерзало вообще все.

В поисках людей мы с фотографом Ирой плутали между тех самых знаменитых пятиэтажек без горячей воды, которые прославила Татьяна Кадукина. Они построены на небольшом «пятачке» и, кажется, открыты всем ветрам.

Санниково. Ирина Пергаева

Во дворах встретили парочку «упакованных» в зимние костюмы дворников с огромными лопатами — они пугающе громко скребли снег. Фоново гудел трактор, чистивший дворовую дорогу.

Еще у здания администрации я попыталась поговорить о Медведеве с молодой мамой, которая вела за руку малыша двух или трех лет. «Да для галочки приезжал он, — на ходу ответила мне она, — в наши проблемы и не вникал даже».

Пенсионерка Виктория Ивановна, которую мы встретили у детской площадки, пожаловалась на плохое здоровье и маленькую пенсию.

«Слышала, что приезжал, а толку-то, — сказала она. — Я из больницы не вылажу. Не знаю, какие проблемы надо решать, не касаюсь этого. Какие проблемы — пенсию получаешь эти 15−16 тысяч рублей, на лекарства шесть уходит. Какие условия нам? Нам только на могилки условия скоро будут».

Детская площадка в Санниково , куда водили Дмитрия Медведева. Ирина Пергаева

Когда она уходила, я пожелала ей здоровья. На реплики о могилках всегда не знаешь, что отвечать.

После этого к нам с Ирой и пришла светлая мысль зайти в магазин — там тепло и разговаривать проще. Его сотрудницы Екатерина и Татьяна оказались очень дружелюбными и общительными.

Рассказали про высокие цены на коммуналку (6−7 тыс. рублей за «двушку», 8−13 тыс. рублей за «трешку»), проблемы с детскими садами и школой. Например, что в местном детском садике во время тихого часа ребятишки спят на раскладушках — их, как и постельное белье, родители закупают сами.

После сна раскладушки убирают. Все из-за того, что детей слишком много, а здание детского сада небольшое.

Санниково. Ирина Пергаева

Не обошлось и без разговоров о «показухе». Якобы в местный ФАП к приезду Медведева привезли ширму в процедурный кабинет, и сказали, что заберут ее, как только он уедет.

«Вы посмотрите сейчас на эту детскую площадку, по которой водили Медведева, — предложила Татьяна. — Она же вся в снегу! А снегопада-то нет. Когда он приезжал, снег валил, а вся площадка была чистенькая! Все, теперь не чистят».

В списках не значатся

Санниково относится к тем редким селам, в которых количество жителей не убывает, а наоборот растет. Происходит это за счет строительства пригородных микрорайонов с коттеджами. Официальная численность населения здесь — около 4,7 тыс. человек, а реальная порядка 8 тыс., рассказал Владимир Молофеев.

Барнаульцы строят частные дома, живут в них, при этом прописку сохраняют в городских квартирах. Для местного бюджета это не очень хорошо, ведь его рассчитывают на душу населения. Еще одна «боль» местной администрации — увеличение протяженности дорог. Там подсчитали, что она достигла 133 км.

Санниково. Ирина Пергаева

Зимой их нужно чистить от снега, а в селе работает всего четыре единицы дорожной техники и стоит ее услуги немалых денег — примерно 50 тыс. рублей в день. «Наш приоритет — дороги рядом с социальными объектами, — объясняет Молофеев. — Чтобы люди к школе могли подъехать, к детскому садику».

Все самые важные здания в селе расположены недалеко друг от друга, в центре. «Может быть, поэтому к нам и привезли Медведева», — предполагает Молофеев. Площадки, которые построили по нацпроектам, тоже в шаговой доступности друг от друга — удобно было показывать.

Те , кто живет хорошо

Напоследок мы отправились в ДК, где принимали высокого гостя. По пути встретили его худрука Геннадия Геннадьевича. «О, так это же я Медведева встречал!», — сказал он нам с нотками иронии и гордости в голосе. Но поговорить не смог, спешил на вторую работу.

«Живем мы хорошо, некоторые даже считают, что зажрались, — ответила на мои вопросы о Медведеве женщина в теплом холле дома культуры. — Вот в соседних селах все намного хуже. Мы еще живем…». В это время заведующая Елена Овдина общалась по телефону и не могла нас принять.

Санниково. Ирина Пергаева

Когда закончила, пригласила к себе в кабинет. У нее любопытно было узнать, как проходила подготовка к встрече Медведева. Еще в субботу, 9 ноября, дом культуры заполнили серьезные мужчины в строгой одежде. Их привели главы района и сельсовета. Было понятно: что-то грядет, но что именно, никто не объяснял.

«В конце осмотра они сказали: „Ну все, нас здесь все устраивает“. Что устраивает? Оставалось гадать, — вспоминает Елена Овдина. — Потом говорят: приедет Медведев. Мы сначала не поверили. Но уже в воскресенье с утра все началось и завертелось: руководство района и края было здесь».

Губернатор Виктор Томенко лично прошел по маршруту, где потом водили Медведева. В ДК пришлось освобождать помещения, чинить двери, усиливать проводку, чтобы она потянула свет софитов и телевизионное оборудование.

Заносили мебель, подходящую для проведения правительственного совещания. Старались угодить всем службам, что оказалось нелегко, ведь их требования порой различались. Этот день был самым тяжелым, но и следующие два работали с восьми до восьми.

«Сотрудники ФСО подошли потом ко мне и сказали: «Ну вот Елена Викторовна, а вы переживали. Есть и плюсы от нас там, куда мы приезжаем», — говорит Овдина. Они имели в виду ремонтные и хозяйственные работы, которые экстренно провели в ДК.

Санниково. Ирина Пергаева

В целом заведующей понравилось участвовать в подготовке события федерального уровня. «Это новые люди, общение, опыт, — отметила она. — Работали профессионалы, с ними интересно».

По поводу сельских проблем Санниково, которые обсуждались во время визита Медведева, Елена Овдина сказала, что по ее мнению, на таких совещаниях нужно поднимать вопросы, которые касаются не только одного села, а многих.

Например, то, что большинство селян живут на МРОТ и «перепрыгнуть» его практически невозможно. Что пенсионный возраст увеличили, и теперь пожилым приходится работать, чтобы прокормиться и заплатить за дорогую коммуналку.

«К нам женщина заходила, ее все бабушкой называли. А мне вот год оставался до пенсии, день рождения 27 декабря, будет 54 года, так еще три года работы прибавили. А я бы, может быть, тоже уже хотела в чем-то быть бабушкой», — сказала она и засмеялась. Но почему-то было невесело.