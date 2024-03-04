"Есть профессионалы, а есть легенды". В честь народного учителя РФ Раисы Коркиной установили памятную доску

В 2024 году Раиса Коркина, блестящий педагог и народный учитель РФ, могла бы отмечать свой юбилей – 85 лет. Три года назад она ушла из жизни - в свой первый нерабочий день на пенсии. В день рождения народного учителя России, 1 марта в гимназии №22 в ее честь открыли мемориальную доску.

В память об учителе

Установить мемориальную памятную доску предложила Юлия Суховеркова, нотариус, член Общественной палаты шестого созыва. В ее семье с особенной теплотой вспоминают Раису Андреевну. У нее учился супруг Юлии, а затем и сын Кирилл, который стал одним из лучших учеников педагога и выдающимся выпускником гимназии.

Кирилл Суховерков в 2010 году победил на Всероссийской олимпиаде по химии в Казани, взял «золото» на Международной Менделеевской олимпиаде в Баку и «серебро» на Международной олимпиаде по химии в Токио. Он получил право внеконкурсного зачисления на химический факультет Московского государственного университета.

«Очень хотелось увековечить память Раисы Андреевны, - рассказывает Юлия Суховеркова. - Она открыла дорогу стольким талантам и отдавала ребятам всю себя – химию она преподавала роскошно! Все ее ученики впоследствии поступали в медицинские университеты по всей России. А особо способные выходили на международный уровень».

Юлия создала инициативную группу, в которую вошли ученики Раисы Коркиной, их родители и добрые друзья преподавателя. По ее словам, все, к кому она обращалась, с удовольствием откликались на ее просьбу.

«Единственное, о чем я сожалею, это то, что в группу не вошел Валерий Лунин, декан и первый президент химического факультета МГУ (он умер в 2020 году — Прим. ред.). Валерий Васильевич обожал Раису Андреевну, считал ее уникальным человеком и приглашал на всевозможные конференции, которые проходили при химическом факультете МГУ», - рассказывает Суховеркова.

Открытие памятной доски, посвященной Народному учителю РФ Раисе Коркиной Дмитрий Лямзин

Историческая справедливость

25 января глава Барнаула Вячеслав Франк издал постановление №131 «Об установке памятного знака», посвященного народному учителю РФ Раисе Коркиной.

Торжественную церемонию открытия памятной доски провели 1 марта, в день рождения преподавателя. Она установлена на здании гимназии №22.

«Есть большая историческая справедливость в том, что мы увековечиваем память Раисы Андреевны. От большинства людей остается только черта и две даты, и лишь некоторые остаются в истории. И Раиса Андреевна безусловно заслуживает это право, - рассказывает директор гимназии №22 Андрей Громов.

Открытие памятной доски, посвященной Народному учителю РФ Раисе Коркиной Дмитрий Лямзин

Жизнь в стенах гимназии

Жизнь Раисы Коркиной была неразрывно связана с гимназией №22. Здесь она училась и здесь же преподавала химию и биологию с 1976 года до самой смерти.

Она родилась 1 марта 1939 году в Барнауле. В 1965 году окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт по специальности «учитель химии».

После завершения учебы стала работать учителем биологии и химии вечерней (сменной) средней общеобразовательной школы №1. С 1976 года работала в средней школе №22 (сейчас гимназия №22 — Прим. ред.) учителем химии и биологии с преподаванием ряда предметов на английском языке.

Раиса Коркина, учительница химии барнаульской гимназии № 22, и ее воспитанники вернулись с победой в Барнаул. Олег Богданов

Коллеги вспоминают о ней, как о человеке со сложным характером и беззаветной любовью к школе и своему предмету. В интервью «СК» 2009 года она говорила:

«Химия как предмет школьной программы по степени сложности стоит на первом месте. В ней все: и физика, и математика, и биология, и история, и обществознание. И непонятно, где заканчивается физика, и начинается химия, где заканчивается химия, и начинается биология. Ломоносов сказал: "Химия простирает свои руки во все дела человеческие"».

Разглядеть талант

Но больше химии Раиса Коркина любила своих учеников. Она, как никто другой, умела разглядеть талант в ребенке и увлечь его наукой. За годы работы она подготовила более 250 победителей и призеров олимпиад различного уровня, в том числе международного.

«Не каждый ребенок в состоянии «взять» химию. Для этого надо иметь природный дар. В мире всего 3,5 % школьников могут осилить этот предмет. По нему не натаскаешь, его не разжуешь и в рот не положишь. Логика, мышление, умение предчувствовать – вот что нужно. Химию не любят как раз за то, что «взять» не могут», - рассуждала Раиса Коркина в интервью «СК».

Открытие памятной доски, посвященной Народному учителю РФ Раисе Коркиной Дмитрий Лямзин

Помимо уроков в гимназии она преподавала в нерабочее время в Химической воскресной школе имени Д.И. Менделеева, которую сама же основала. А также разработала целостную авторскую педагогическую систему выявления и поддержки одаренных детей.

По личным воспоминаниям Раисы Коркиной, которые приводит министерство образования края, она еще в вузе почувствовала, что ей следует уделять больше времени способным детям. Раскрытие талантов, как она сама отмечала, стало ее научным открытием в химии.

«Я учу своих детей много работать, трудом и усидчивостью добиваться успеха. И самое главное в работе любого педагога с детьми – это все-таки воспитание личности. Василий Алексеев, известный российский тренер, говорил так: «Настоящий тренер вначале воспитает человека, а уже потом чемпиона». Я всегда начинаю с человека», - рассказывала она.

Открытие памятной доски, посвященной Народному учителю РФ Раисе Коркиной Дмитрий Лямзин

О своих учениках Раиса Коркина отзывалась с особенной теплотой: «Когда я приезжаю в Москву, то слышу такие отзывы о своих бывших учениках, нынешних студентах и преподавателях, что у меня душа просто поет».

«Ученики Раисы Андреевны принесли славу и почет нашей гимназии, городу, региону и стране. Но главное достижение — это судьбы детей, которые сложились, благодаря усилиям Раисы Андреевны. Она поставила их на ноги, помогла определиться с будущей профессией и построить карьеру. Я уверен, что наши ученики, преподаватели и будущие поколения сохранят память о ней», - заявил директор гимназии.

Человек-легенда

Раиса Коркина была отмечена многими почетными званиями и наградами. Она первый педагог в Алтайском крае, удостоенный высшего почетного звания в России - «Народный учитель РФ». Более того, она - «Заслуженный учитель РФ» и первый «Почетный учитель Барнаула». Также Раиса Коркина была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» и многочисленными медалями.

«Я рад, что когда мы ввели звание «Почетный учитель Барнаула» Раиса Андреевна была первым преподавателем, удостоенным этой награды», - отмечает председатель Общественной палаты шестого созыва Борис Черниченко.

Открытие памятной доски, посвященной Народному учителю РФ Раисе Коркиной Дмитрий Лямзин

Раиса Коркина до последнего дня работала в школе. В 2021 году она написала заявление об увольнении по собственному желанию с 28 июля. Но ее уговорили остаться до 31 числа. А в свой первый нерабочий день, 1 августа, она ушла из жизни.

«Есть профессионалы своего дела, а есть люди-легенды, - сказал сын прославленного педагога Максим Коркин. - Я уверен, что к этой категории людей относится Раиса Андреевна. Моя мама. И я горжусь ей как матерью и как учителем. Она ушла из жизни после выхода на пенсию, видимо, выполнив задание на этой земле. Светлая память».

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