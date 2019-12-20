Накануне Дня энергетика руководитель компании «Энергия-Транзит» Владимир Тарасов подвел итоги уходящего года и поздравил коллег с профессиональным праздником. Подробнее — в материале altapress.ru .

Руководитель компании «Энергия-Транзит» Владимир Тарасов рассказал, что компания успешно отработала 2019 год — без нарушений и аварийных ситуаций, а также без нареканий со стороны потребителей и органов власти. Он подчеркнул, что все это достигнуто благодаря высокотехнологичному оборудованию и сотрудникам — профессионалам своего дела.

Потребители ценят компанию «Энергия-Транзит» за то, что электроэнергия транспортируется качественно и бесперебойно. «Мы несем ответственность за то, чтобы в домах был свет, тепло и уют. Генерирующие компании, как правило, расположены далеко. Мы обеспечиваем тот уровень напряжения, который потребитель применяет для бытовых приборов. Частота, уровень, отклонение и колебание напряжения — все достигается уровнем качества электроэнергии», — подчеркнул Владимир Тарасов.

Вручение почетной грамоты Фото: «Энергия-Транзит»

«Энергия-Транзит» уделяет большое внимание развитию технологий. Компания внедрила автоматизированную систему дистанционного сбора данных и коммерческого учета электроэнергии. Их постоянно совершенствуют и развивают, в связи с новыми требованиями.

Владимир Тарасов,

руководитель компании «Энергия-Транзит»:

Мы стараемся уйти от аппаратов, которые содержат большой уровень масла, с целью экономии электроэнергии. В зимнее время их надо все время подогревать, потому что масло на морозе теряет свои свойства. Аналоговые защиты стараемся по мере возможности заменять на цифровые.

Персонал предприятия полностью соответствует тем требованиям, которые стоят перед территориальной сетевой организацией. В процессе работы, сотрудники повышают свой профессиональный уровень. Они проходят ежегодную аттестацию. После повышения уровня образования, сотрудник имеет право получить новый разряд.

Министерство энергетики Алтайского края и РФ регулярно поощряет сотрудников компании «Энергия-Транзит» премиями и грамотами, которые дают право на получение звания «Ветеран труда» при достижении необходимого возраста.

Владимир Тарасов,

руководитель компании «Энергия-Транзит»:

У нас часто бывает, что сотрудник уходит на пенсию, но продолжает трудиться. А те, кто уходит на заслуженный отдых, в связи с потерей трудоспособности, получают ветеранские надбавки. Государство обеспечивает полный социальный пакет.

В этом году у компании заканчивается тариф, который был заложен на предыдущие пять лет. В настоящий момент, утверждаются новые инвестпрограммы. По словам Владимира Тарасова, на следующие пять лет разрабатывается план по ремонту и обслуживанию оборудования. В нем указано, в какие сроки будет отключено оборудование, для того, чтобы его обслужить.

В пятилетних планах будет реализована замена изношенных электросетей и электрооборудования, которые отработали свой нормативный срок эксплуатации. «Важно, чтобы развитие было во всех направлениях. Энергетика ради энергетики никому не нужна. Мы работаем ради развития всего города», — подчеркивает Владимир Тарасов.

В планах компании на 2020 год — обеспечение перспективных застроек новыми мощностями.

Владимир Тарасов,

руководитель компании «Энергия-Транзит»: