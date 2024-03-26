26 марта
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Жизнь

Эстрада, рок и джаз. Что предлагает послушать Барнаульский духовой оркестр этой весной

Барнаульский духовой оркестр анонсирует три концерта весной 2024 года. О том, что какой музыкой смогут насладиться горожане, рассказали в его пресс-службе.

На концерте Барнаульского духового оркестра.
На концерте Барнаульского духового оркестра.
Виктория Паршкова.

«Эстрадные хиты»

Афиша концерта &quot;Эстрадные хиты&quot;
Афиша концерта "Эстрадные хиты"
Барнаульский духовой оркестр

Оркестр приглашает барнаульцев насладиться взрывным коктейлем танцевальных хитов 80-х, и 90-х годов ХХ века.

Солисты: лауреаты всероссийских и международных конкурсов Надежда Гончарук, Виктория Цой, Игорь Бекетов, Антон Концеба, Иван Остапенко.

Дирижер: Всеволод Жуков.

Художественный руководитель и главный дирижер: Александр Онищенко.

Дата: 28 марта.

Место: ДК "Сибэнергомаш" (пр. Ленина, 147).

«Рок страна»

Афиша концерта &quot;Рок страна&quot;
Афиша концерта "Рок страна"
Барнаульский духовой оркестр

Диапазон русского рока представят слушателям на следующем концерте.

Прозвучат хиты отечественных групп:

  • «Ария»,
  • «Браво»,
  • «Парк Горького»,
  • «Земляне»,
  • «Чёрный кофе»,
  • «Наутилус Помпилиус»,
  • «Зодиак»,
  • «Альянс».

Дирижер: Сергей Белоусов.

Художественный руководитель и главный дирижер: Александр Онищенко.

Дата: 18 апреля.

Место: ДК "Сибэнергомаш" (пр. Ленина, 147).

«В стиле jazz»

Афиша концерта &quot;В стиле jazz&quot;
Афиша концерта "В стиле jazz"
Барнаульский духовой оркестр

Джаз — уникальное явление в мире искусства, соединившее в себе африканскую, латиноамериканскую и западноевропейскую музыку, оказавшее значительное влияние на музыку ХХ века.

Несмотря на сложность гармоний, ритмов и структуры, уже доказано, что джаз оказывает релаксирующее и тонизирующее свойство на нервную систему слушателя.

Расслабиться любители жанра смогут под вокальные композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Фрэнка Синатры и Стива Уандера.

Хиты исполнят биг-бэнд Барнаульского духового оркестра и ансамбль «Джаз Комфорт Бэнд» под управлением Андрея Земскова.

Солисты: Светлана Калужских, Виктория Цой (вокал), Никита Абершток.

Ведущая: Вера Климанова.

Художественный руководитель и главный дирижер: Александр Онищенко.

Дата: 23 апреля.

Место: ДК "Сибэнергомаш" (пр. Ленина, 147).

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