Эстрада, рок и джаз. Что предлагает послушать Барнаульский духовой оркестр этой весной

Барнаульский духовой оркестр анонсирует три концерта весной 2024 года. О том, что какой музыкой смогут насладиться горожане, рассказали в его пресс-службе.

«Эстрадные хиты»

Афиша концерта "Эстрадные хиты" Барнаульский духовой оркестр

Оркестр приглашает барнаульцев насладиться взрывным коктейлем танцевальных хитов 80-х, и 90-х годов ХХ века.

Солисты: лауреаты всероссийских и международных конкурсов Надежда Гончарук, Виктория Цой, Игорь Бекетов, Антон Концеба, Иван Остапенко.

Дирижер: Всеволод Жуков.

Художественный руководитель и главный дирижер: Александр Онищенко.

Дата: 28 марта.

Место: ДК "Сибэнергомаш" (пр. Ленина, 147).

«Рок страна»

Афиша концерта "Рок страна" Барнаульский духовой оркестр

Диапазон русского рока представят слушателям на следующем концерте.

Прозвучат хиты отечественных групп:

«Ария»,

«Браво»,

«Парк Горького»,

«Земляне»,

«Чёрный кофе»,

«Наутилус Помпилиус»,

«Зодиак»,

«Альянс».

Дирижер: Сергей Белоусов.

Художественный руководитель и главный дирижер: Александр Онищенко.

Дата: 18 апреля.

Место: ДК "Сибэнергомаш" (пр. Ленина, 147).

«В стиле jazz»

Афиша концерта "В стиле jazz" Барнаульский духовой оркестр

Джаз — уникальное явление в мире искусства, соединившее в себе африканскую, латиноамериканскую и западноевропейскую музыку, оказавшее значительное влияние на музыку ХХ века.

Несмотря на сложность гармоний, ритмов и структуры, уже доказано, что джаз оказывает релаксирующее и тонизирующее свойство на нервную систему слушателя.

Расслабиться любители жанра смогут под вокальные композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Фрэнка Синатры и Стива Уандера.

Хиты исполнят биг-бэнд Барнаульского духового оркестра и ансамбль «Джаз Комфорт Бэнд» под управлением Андрея Земскова.

Солисты: Светлана Калужских, Виктория Цой (вокал), Никита Абершток.

Ведущая: Вера Климанова.

Художественный руководитель и главный дирижер: Александр Онищенко.

Дата: 23 апреля.

Место: ДК "Сибэнергомаш" (пр. Ленина, 147).

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