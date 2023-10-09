9 октября
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Жизнь

Концерт духового оркестра, посвященный году Рахманинова, пройдет в Барнауле

В программе будут отрывки из опер и балетов, романсы русских композиторов. При этом творчеству композитора отведено особое место в концерте.

Скрипка и орган
Скрипка и орган

Также будут представлены симфонические миниатюры, арии и хоры из опер, эстрадные обработки классических произведений.

В концерте участвует Барнаульский академический хор им. А. Б. Тарнецкого. Солисты: Надежда Гончарук, Иван Остапенко, артистка Алтайского государственного музыкального театра Юлия Башкатова, Антон Концеба.

В роли ведущей выступит Вера Климанова.

Сам концерт состоится 12 октября в 18:30 в концертном зале ДК «Сибэнергомаш», проспект Ленина, 147.

Ранее сообщалось, что на концерт Shaman в Бийске не осталось даже самых дорогих билетов.

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