Мобильный этикет. Как правильно общаться в мессенджерах и не прослыть невежей

В наших мессенджерах все чаще появляются деловые партнеры, врачи, учителя и воспитатели детей — даже соседи по подъезду. Порой в переписке с ними мы совсем забываем о приличии, доставляем много неудобств, сами того не замечая. Как вести себя в интернет-переписке расскажет altapress.ru.

15 августа 1877 года изобретатель Томас Эдисон предложил использовать в качестве обращения при звонке английское «Hello», которое мы успешно превратили в «Алло». Его можно считать основоположником телефонного этикета. Однако наше, даже деловое, общение все реже выходит за границы социальных сетей — о них и поговорим.

Отключайте уведомления

Если поздно вечером вам на телефон пришло уведомление, поверьте, винить здесь можно только себя. Позаботьтесь об этом заранее и отключите мобильные данные или просто напросто звук. Сейчас во многих телефонах можно настроить функцию «ночной режим» — телефон будет блокировать ненужную активность.

Конечно, это не значит, что вполне корректно отправлять ночные письма вашим деловым партнерам и коллегам по работе. Но всегда есть те, кто этим правилом пренебрегает, и те, кто высылает вам «привет» из другого часового пояса.

Пишите внятно

Не стесняйтесь тратить время на то, чтобы формулировать ваши мысли доступно для окружающих. Не пренебрегайте логикой и грамматикой. Иногда ваши ошибки могут не просто рассмешить, но и ввести в заблуждение.

Во многих мессенджерах существует функция редактирования текста, но поправлять написанное «задним числом» лучше не меняя смысл. Поэтому если у вас нет возможности как следует подумать над содержанием письма — лучше отложить ответ.

Телефон. CC0

Не отправляйте голосовые сообщения

Во всяком случае — убедитесь, что собеседнику удобно вас слушать. И ни в коем случае не начинайте диалог с аудио-сообщений.

Во-первых, у вашего абонента может не всегда есть возможность слушать такие послания, во-вторых, в текстовом варианте ваши мысли не нужно воспроизводить несколько раз, их легче запомнить, к ним легче вернуться. Безусловно, этот вариант послания удобен для отправителя, но далеко не всегда для получателя, сообщает The Guardian.

Сразу переходите к делу

Как и везде, в переписке принято здороваться. Но не стоит отделять приветствие от сути вашего обращения. Это значительно сэкономит время всем участникам беседы. Особенно, если адресат не в сети.

Также не забывайте выражать благодарность собеседнику, пишет Business Insider.

Не засоряйте переписку

Это правило, в большинстве своем, касается общих деловых чатов: с коллегами по работе, с коллективом родителей, с соседями. Не отправляйте лишних картинок, стикеров и эмодзи (смайлики и значки). Постарайтесь не провоцировать и не развивать разговоры не по теме. Это уводит от сути — в десятках новых «пустых» сообщений могут затеряться важные мысли.

Девушка с телефоном слушает музыку. СС0

К тому же, такие переписки, как правило, ведут всего пара-тройка человек. Остальные вынуждены просматривать новые сообщения. Это особенно важно тогда, когда уведомления в чате отключить нельзя — дабы не пропустить важную информацию о здоровье ребенка или оплате консьержа.

Не ждите ответа

Общение в социальных сетях — асинхронно, неодновременно. А значит ждать, что вам ответят сию же минуту — тратить время и нервы не стоит. Если ответ нужен незамедлительно, а нужный пользователь не онлайн, найдите альтернативный способ достучаться. Позвоните.

Выбирайте подходящие мессенджеры

Этот пункт касается отправки документов и других файлов. Прежде чем передать их своему собеседнику онлайн — убедитесь, что у него есть возможность открыть содержимое письма именно в этом мессенджере.

Постарайтесь найти способ, удобный для обоих. Во многих случаях это повышает результативность.