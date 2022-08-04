Это, бабушка, Хагги Вагги. Что известно о нашумевшем синем монстре-игрушке, и можно ли покупать его детям

6

Какую продукцию с Хагги Вагги продают в интернете , и сколько она стоит?

На Ozon предлагают кружки и рюкзаки с синим существом. Кроме того, в ассортименте есть мягкие игрушки Хагги Вагги за 170 — 13 тыс. рублей.

На Wildberries персонажа также продают. Он стоит от 200… До 93 тыс. рублей.