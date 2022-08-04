4 августа
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Жизнь

Это, бабушка, Хагги Вагги. Что известно о нашумевшем синем монстре-игрушке, и можно ли покупать его детям

Хагги Вагги — пушистый и зубастый монстр с красными губами. Рассказываем, как и откуда он появился, и почему его любят дети.

Хагги Вагги.
Хагги Вагги.
Скриншот из игры Huggy Wuggy.
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Кто такой Хагги Вагги?

Хагги Вагги — персонаж из компьютерной игры Poppy Playtime, в которую играют многие школьники.

Ее первый эпизод компания MOB Games выпустила 12 октября прошлого года.

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Увлечения Хагги Вагги

По сюжету Хагги Вагги охотится за бывшим сотрудником фабрики Playtime Co. При этом он добрый и обожает обниматься.

@oksanaanimashki Хагги Вагги и его питомец#хаггивагги #милашка #хочуврек #краснодар ♬ Милаш - Simbachka
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Женская версия Хагги Вагги

В Poppy Playtime встречается изображение Кисси Мисси — подруги Хагги Вагги. Самой героини в игре нет, но поклонники считают, что монстры — пара.

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А игрушки Хагги Вагги можно покупать детям?

Да. Хагги Вагги можно покупать детям, заявил mel.fm игровой терапевт и психолог Александр Покрышкин.

«Для детей любая выбранная игрушка — это форма выражения каких-то чувств. Например, родители задаются вопросом: нужно ли иметь в детском наборе такой предмет, как игрушечный унитаз? Я думаю, ничего плохого в этом нет. При помощи этой игрушки дети осваивают вопросы, связанные с гигиеной», — отметил эксперт.

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Что еще говорят психологи?

«Дети всегда во все времена тянулись к каким-то страшилкам. Совсем давно это были какие-то сказки: Баба-Яга, бабайка, Кощей Бессмертный. Потом были фильмы: „Байки из склепа“, „Челюсти“, „Кошмар на улице Вязов“. Сейчас это явление трансформировалось согласно современному обществу и соответствующим технологиям», — объяснил ngs.ru клинический психолог Дмитрий Клочков.

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Какую продукцию с Хагги Вагги продают в интернете, и сколько она стоит?

На Ozon предлагают кружки и рюкзаки с синим существом. Кроме того, в ассортименте есть мягкие игрушки Хагги Вагги за 170 — 13 тыс. рублей.

@wiktornsk54 Танец Хагги Вагги /Huggy Wuggy Dance #huggy #huggywuggy #хаггивагги #хаггиваггивоскрес #танец #dance #dancer #dancechallenge ♬ оригинальный звук - Двигатель жизни

На Wildberries персонажа также продают. Он стоит от 200… До 93 тыс. рублей.

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