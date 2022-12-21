21 декабря
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Жизнь

Это наша проблема! Александр Терентьев помогает пенсионерам разыскать в ДНР документы, подтверждающие трудовой стаж

Семья была вынуждена вернуться в Алтайский край в 2014 году. Тогда в Донецкой Народной Республике разбомбили их дом. Лишившись жилья, перебрались в Волчно-Бурлинское Крутихинского района. В 2015 году получили гражданство. Но пенсию начислили минимальную, сначала супруге в 2015, а потом и супругу в 2021-ом. Причина — нет документов, подтверждающих трудовой стаж — они остались в ДНР.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

По словам заявителей, они обращались в Пенсионный фонд, чтобы сделали запрос в архив п. Старобешево, где находятся нужные сведения и даже сообщили сотрудникам ведомства нужный адрес. «Мы работали в с-зе „Горняк“ Старобешевского района с 1986 по 1999 годы», — рассказывают пенсионеры. Но пока эта информация остается лишь словами. В ноябре 2022 года ПФР сообщил, что ответа на запрос нет. На просьбу заявителей обратиться повторно, тем более теперь ДНР в составе России и в Старобешево нет боевых действий, им ответили: «это к их работе не относится, это наша проблема, делайте запросы сами», — рассказывают пенсионеры.

— Это наша проблема!, — возмутился сложившееся ситуацией и отношением к ней сотрудников Пенсионного фонда депутат Госдумы Александр Терентьев, к которому семья обратилась за помощью. — Государственные органы в данной ситуации должны не просто отправить людей разбираться со своими проблемами, а взять этот вопрос под личный контроль и при помощи своих межведомственных рычагов найти на него ответ.

Депутат Госдумы уже направил запрос в Пенсионный Фонд РФ на имя временно исполняющего обязанности Председателя правления ПФР Сергея Чиркова.

— Уверен, что мы сумеем найти документы и восстановить право наших граждан на заработанную своим трудом пенсию, — отмечает Александр Терентьев.

Ждем Ваших обращений по адресу общественной приемной депутата Государственной Думы Александра Терентьева в Алтайском крае:

656043, Барнаул, пр. Социалистический 26, второй этаж

E-mail: tab_d@mail.ru

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