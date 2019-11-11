Это не автомобиль: что значит мем «Окей, бумер» и причем тут политика и конфликт поколений

«Бумер» — сокращенное от «бэби-бумер», то есть человек поколения бэби-бума. Это люди, родившиеся с 1946 по 1964 годы, пишет medialeaks.ru. К ним не относятся миллениалы (1981−1996 годы рождения) и представители поколения Z (родились в поздние 90-е). Однако сейчас понятием «бумер» в интернете обозначают всех, кто родился до 1985 года, уточняет esquire.ru.
Мем «Окей, бумер» набрал популярность после ролика в социальной сети TikTok. На нем пожилой мужчина заявляет, что молодое поколение не хочет взрослеть. Параллельно с его речью показана молодая девушка, которая пишет на листе: «Окей, бумер».
Dany: We won the Great War. Now we will win the last one. In all Seven Kingdoms, men and women will live without fear and cruelty under their rightful queen.— ☽ tasha (@diorsansa_) November 8, 2019
Sansa: ok boomer pic.twitter.com/lEDRw5aGNm
Мем «Окей, бумер» молодые люди используют при общении с пожилыми людьми и людьми среднего возраста. Это пренебрежительное выражение. Оно высмеивает старомодные взгляды и незнание современных тенденций собеседников.
Недавно мем зазвучал с новой силой — после того, как в парламенте Новой Зеландии выступление 25-летней Хлои Суорбрик об изменении климата саркастическим замечанием прервал старший коллега. Докладчица ответила: «Окей, бумер» — и продолжила свое выступление.
В разговоре с изданием Stuff Суорбрик объяснила, что «Окей, бумер» означает «коллективную усталость».
A 25-year-old New Zealand lawmaker's ‘OK, Boomer’ response in parliament, when heckled by an older colleague, is being cheered by millennials around the world https://t.co/eexcpFxXDf pic.twitter.com/i0bQZG4R4d— Reuters (@Reuters) November 7, 2019
В соцсетях начал активно курсировать этот мем. Одни на него обижаются, другим он нравится, но все — публикуют и обсуждают.