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Жизнь

Это не автомобиль: что значит мем «Окей, бумер» и причем тут политика и конфликт поколений

Фраза «Окей, бумер» стала мемом в конце октября. Она никак не связана с одноименным фильмов или авто марки BMW. После того, как мем прозвучал в парламенте Новой Зеландии, он почти спровоцировал войну поколений в соцсетях. Главное о меме «Окей, бумер» — в материале altapress.ru.

Пожилая женщина. Раздражение
Пожилая женщина. Раздражение
СС0

«Бумер» — сокращенное от «бэби-бумер», то есть человек поколения бэби-бума. Это люди, родившиеся с 1946 по 1964 годы, пишет medialeaks.ru. К ним не относятся миллениалы (1981−1996 годы рождения) и представители поколения Z (родились в поздние 90-е). Однако сейчас понятием «бумер» в интернете обозначают всех, кто родился до 1985 года, уточняет esquire.ru.

Мем «Окей, бумер» набрал популярность после ролика в социальной сети TikTok. На нем пожилой мужчина заявляет, что молодое поколение не хочет взрослеть. Параллельно с его речью показана молодая девушка, которая пишет на листе: «Окей, бумер».

Мем «Окей, бумер» молодые люди используют при общении с пожилыми людьми и людьми среднего возраста. Это пренебрежительное выражение. Оно высмеивает старомодные взгляды и незнание современных тенденций собеседников.

Недавно мем зазвучал с новой силой — после того, как в парламенте Новой Зеландии выступление 25-летней Хлои Суорбрик об изменении климата саркастическим замечанием прервал старший коллега. Докладчица ответила: «Окей, бумер» — и продолжила свое выступление.

В разговоре с изданием Stuff Суорбрик объяснила, что «Окей, бумер» означает «коллективную усталость».

В соцсетях начал активно курсировать этот мем. Одни на него обижаются, другим он нравится, но все — публикуют и обсуждают.

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