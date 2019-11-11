Это не автомобиль: что значит мем «Окей, бумер» и причем тут политика и конфликт поколений

Фраза «Окей, бумер» стала мемом в конце октября. Она никак не связана с одноименным фильмов или авто марки BMW. После того, как мем прозвучал в парламенте Новой Зеландии, он почти спровоцировал войну поколений в соцсетях. Главное о меме «Окей, бумер» — в материале altapress.ru.