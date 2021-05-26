26 мая
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Жизнь

Это не шутки. Власти США серьезно относятся к сообщениям о вторжении НЛО

Власти Соединенных Штатов Америки очень внимательно относятся к сообщениям о вторжении НЛО, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

НЛО в Косихе
НЛО в Косихе
Александра Аксенова

«Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них», — цитирует Псаки ТАСС.

Пресс-секретарю Белого дома задали вопрос, готовы ли власти США обнародовать в полном объеме посвященный предполагаемым НЛО доклад, подготовкой которого занимается офис директора Национальной разведки США совместно с Пентагоном.

Отметим, что составление этого доклада было предусмотрено принятым в конце декабря прошлого года бюджетом на 2021 год общим объемом до $2,3 трлн.

Джен Псаки указала на то, что президент США Джо Байден поддерживает подготовку этого доклада.

«Конечно же, президент поддерживает то, чтобы офис директора Национальной разведки составил доклад и выполнил эти обязательства», — добавила она.

В то же время она сказала, что офис директора Национальной разведки сам примет решение, в каком объеме содержание доклада будет публично раскрыто.

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