Это не шутки. Власти США серьезно относятся к сообщениям о вторжении НЛО

«Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них», — цитирует Псаки ТАСС.
Пресс-секретарю Белого дома задали вопрос, готовы ли власти США обнародовать в полном объеме посвященный предполагаемым НЛО доклад, подготовкой которого занимается офис директора Национальной разведки США совместно с Пентагоном.
Отметим, что составление этого доклада было предусмотрено принятым в конце декабря прошлого года бюджетом на 2021 год общим объемом до $2,3 трлн.
Джен Псаки указала на то, что президент США Джо Байден поддерживает подготовку этого доклада.
«Конечно же, президент поддерживает то, чтобы офис директора Национальной разведки составил доклад и выполнил эти обязательства», — добавила она.
В то же время она сказала, что офис директора Национальной разведки сам примет решение, в каком объеме содержание доклада будет публично раскрыто.