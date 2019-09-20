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Жизнь

Это не суслики. Кто наделал дыры в барнаульском сосновом бору

На барнаульской Трассе здоровья продолжается подготовка к посадке хвойных саженцев. 22 сентября на Дне ходьбы каждый желающий сможет посадить здесь именное дерево. Лунки под них уже выкопаны.

Лунки под новые деревья на Трассе здоровья
Лунки под новые деревья на Трассе здоровья
altapress.ru

Как ранее сообщал altapress.ru, впервые в рамках спортивного праздника на Трассе здоровья пройдет экологическая акция. Компания «Мария-Ра» будет раздавать саженцы хвойных деревьев — ели, сосны и кедра.

Получить их сможет первая тысяча участников Дня ходьбы.

День ходьбы на Трассе здоровья Мария-Ра.
День ходьбы на Трассе здоровья Мария-Ра.
Олег Укладов

Стартуют «ходоки» 22 сентября в 10:00 на лыжной базе «Динамо». Традиционно на этом празднике не назначаются обязательные дистанции и скорость их прохождения. Каждый выбирает темп и расстояние сам. Кто-то проходит малую дистанцию до 5 км и обратно, а кто-то за день успевает прошагать полный круг.

Завершится праздник в 17:00.

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