Это не суслики. Кто наделал дыры в барнаульском сосновом бору

Как ранее сообщал altapress.ru, впервые в рамках спортивного праздника на Трассе здоровья пройдет экологическая акция. Компания «Мария-Ра» будет раздавать саженцы хвойных деревьев — ели, сосны и кедра.
Получить их сможет первая тысяча участников Дня ходьбы.
Стартуют «ходоки» 22 сентября в 10:00 на лыжной базе «Динамо». Традиционно на этом празднике не назначаются обязательные дистанции и скорость их прохождения. Каждый выбирает темп и расстояние сам. Кто-то проходит малую дистанцию до 5 км и обратно, а кто-то за день успевает прошагать полный круг.
Завершится праздник в 17:00.