Это не суслики. Кто наделал дыры в барнаульском сосновом бору

На барнаульской Трассе здоровья продолжается подготовка к посадке хвойных саженцев. 22 сентября на Дне ходьбы каждый желающий сможет посадить здесь именное дерево. Лунки под них уже выкопаны.

Как ранее сообщал altapress.ru, впервые в рамках спортивного праздника на Трассе здоровья пройдет экологическая акция. Компания «Мария-Ра» будет раздавать саженцы хвойных деревьев — ели, сосны и кедра.

Получить их сможет первая тысяча участников Дня ходьбы.

День ходьбы на Трассе здоровья Мария-Ра. Олег Укладов

Стартуют «ходоки» 22 сентября в 10:00 на лыжной базе «Динамо». Традиционно на этом празднике не назначаются обязательные дистанции и скорость их прохождения. Каждый выбирает темп и расстояние сам. Кто-то проходит малую дистанцию до 5 км и обратно, а кто-то за день успевает прошагать полный круг.

Завершится праздник в 17:00.