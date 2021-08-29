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Жизнь

Это не «Тихий дон». Россияне назвали лучшие произведения литературы

Большинство голосов набрал роман «Война и мир» Льва Толстого — его признали лучшим 12% опрошенных, публикует данные опроса портала SuperJob.ru «Интерфакс».

Книги в детской библиотеке им. Крупской
Книги в детской библиотеке им. Крупской
Дмитрий Лямзин

На втором месте — роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (11%). Замыкает тройку лидеров с большим отставанием «Преступление и наказание» Федора Достоевского. За него проголосовали всего 2% респондентов.

За «Мертвые души» Николая Гоголя, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Идиот» и «Братья Карамазовы» Достоевского, «Собачье сердце» Булгакова, «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка» Александра Пушкина, «Анна Каренина» Толстого, «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Отцы и дети» и «Муму» Ивана Тургенева голосовали по 1% опрошенных.

Столько же отдали предпочтение таким образцам зарубежной литературы, как «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера» Александра Дюма, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса.

По данным портала, каждый двадцатый россиянин (5%) признался, что вовсе не читает художественную литературу, 4% респондентов не смогли назвать самую лучшую для себя книгу — слишком велик выбор.

Опрос провели среди 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет из 620 населенных пунктов РФ всех федеральных округов.

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