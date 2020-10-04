Это не вспышка: Роспотребнадзор объяснил всплеск коронавируса в Бийске

4 октября в Бийске выявили сразу 40 зараженных коронавирусом. Однако в региональном Роспотребнадзоре заверили, что этот всплеск не связан со вспышкой, пише т «Бийский рабочий»

За последние сутки COVID-19 в Бийске выявили среди семи детей. В ведомстве сообщили, что четверо заболевших — школьники из разных школ города, еще два случая зафиксированы в детских садах, один — у ребенка до года.

Также среди заболевших 33 взрослых: шесть медработников, обследованных в рамках мониторинга, по одному случаю на 17 разных предприятий и организаций города. Еще десять заболевших — пенсионеры. Случаев групповой заболеваемости не зарегистрировано, заявили в Роспотребнадзоре.

Накануне пользователи соцсетей из Бийска рассказали о женщине, которая устроила скандал в магазине спорттоваров. «Неадекватная», по мнению очевидца, бийчанка не хотела надевать маску, несмотря на то, что ее отказывались обслуживать.