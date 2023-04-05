Это не яичко, это яичище. Как украшали Барнаул к Пасхе пять лет назад

Пока сотовые операторы в преддверии Пасхи отказываются от яиц, вспоминаем исчезнувшие с барнаульских улиц символы праздника. Фотокорресподент Анна Зайкова делится снимками огромного металлического яйца с площади Октября и не одного десятка других — с фестиваля росписи.

Как Барнаул украшали к Пасхе огромными яйцами в 2017 и 2018 году.

В 2017 году перед Молодежным театром Алтая на площади Октября поставили четырехметровое металлическое яйцо весом в несколько сотен килограммов.

Как Барнаул украшали к Пасхе огромными яйцами в 2017 и 2018 году. Анна Зайкова Как Барнаул украшали к Пасхе огромными яйцами в 2017 и 2018 году. Анна Зайкова Как Барнаул украшали к Пасхе огромными яйцами в 2017 и 2018 году. Анна Зайкова

Позже у храма Иоанна Богослова прошел полноценный арт-фестиваль или даже выставка больших пасхальных яиц.

БКЖБИ-2 приготовил заготовки из пенополистирола, которые покрыли штукатурной. А учащиеся художественных школ, изостудий, вузов и колледжей соревновались между собой — кто лучше украсит яйца.

В итоге вышли яркие арт-объекты, отсылающие и к православию, и народному творчеству. В 2019 году эти 20 яиц установили на пр. Ленина.

Тогда барнаульцы разделились в соцсетях на две стороны. Одни считали, что религиозным символам не место в центре города и стоило подобрать подходящую площадку, другим — все нравилось.

В любом случае, в будущем гигантские пасхальные яйца весной перестали попадаться на глаза. Или просто уже не кажутся необычными и оттого стали незаметными?