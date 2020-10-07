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Жизнь

«Это очень странное ощущение»: Алексей Навальный дал первое видеоинтервью после отравления

Алексей Навальный и его супруга Юлия дали интервью Юрию Дудю. Это первое видеоинтервью известного оппозиционера после отравления.

Алексей Навальный на интервью у Юрия Дудя.
Алексей Навальный на интервью у Юрия Дудя.
youtube.com

Навальный в новом выпуске «вДудя» рассказал о дне перед отравлением, о том, что он почувствовал, и о процессе восстановления.

По его словам, утром 20 августа он чувствовал себя хорошо и не ощущал признаки отравления. Самочувствие ухудшилось после взлета самолета. В это время Алексей смотрел видео в своем телефоне.

«Как-то на двадцатой минуте перестало мне интересно смотреть „Рика и Морти“. Чувствую, по мне холодный пот льется. Это очень странное ощущение», — делится оппозиционер с Юрием Дудем.

Навальный затруднился описать свои ощущения после того, как почувствовал первые симптомы. Он потерял ориентацию, и все начало расплываться. По его словам, после этого он почти ничего не помнит, даже тот момент, когда он начал кричать от боли. Алексей Навальный не помнит, что происходило и тогда, когда он был в коме.

Навальный заявил, что не верит в диагнозы, которые после госпитализации называли российские врачи. По его мнению, он мог быть отравлен уже на момент пребывания в гостинице, но как именно это произошло, ему неизвестно.

«Это могло быть, когда я снимал рубашку с вешалки. Дотронулся до вешалки — и привет. Это могло быть на одежде, это могло быть где угодно на самом деле. В этом и смысл боевого химического оружия», — сказал он.

Виновными в своем отравлении Навальный считает спецслужбы: «Это сделали сотрудники либо ФСБ, либо СВР по указанию Путина». Он пояснил, что этот вывод основывается на труднодоступности такого вещества, как «Новичок», которым его отравили, и обстоятельствах его пребывания в Омске.

Напомним, Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска. Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Сначала оппозиционера госпитализировали в Омск, а потом на самолете с медицинским модулем переправили в берлинскую клинику «Шарите».

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