«Это писатель»: кто такой Ив Гандон и как он спас от штрафа поссорившегося с мэром украинца

Весной 2019 года в Тетиеве (Украина) прошло общественное собрание, сообщает Главрел со ссылкой на издание «Судебный репортер». Произошла перепалка. Один из мужчин указал на мэра и сказал: «Такие „гандоны“ пишут неправду».
За это высказывание районный суд оштрафовал обидчика градоначальника. Но тот обратился в апелляционный суд и заявил, что не хотел оскорбить мэра. По словам мужчины, он сравнил его с французским писателем-фантастом Гандоном, потому что мэр тоже «рассказывает фантастические вещи».
Апелляционный суд признал такую версию возможной. Сообщается, что его постановление обжалованию не подлежит.