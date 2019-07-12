«Это писатель»: кто такой Ив Гандон и как он спас от штрафа поссорившегося с мэром украинца

Ив Гандон — французский писатель-фантаст, автор романа «Жиневра» — на днях стал популярен в интернете. Дело в том, что его именем в Украине оправдали в суде мужчину, назвавшего мэра «гандоном».

Весной 2019 года в Тетиеве (Украина) прошло общественное собрание, сообщает Главрел со ссылкой на издание «Судебный репортер». Произошла перепалка. Один из мужчин указал на мэра и сказал: «Такие „гандоны“ пишут неправду».

За это высказывание районный суд оштрафовал обидчика градоначальника. Но тот обратился в апелляционный суд и заявил, что не хотел оскорбить мэра. По словам мужчины, он сравнил его с французским писателем-фантастом Гандоном, потому что мэр тоже «рассказывает фантастические вещи».

Апелляционный суд признал такую версию возможной. Сообщается, что его постановление обжалованию не подлежит.