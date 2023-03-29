«Это по любви». Зачем любительский театр ставит известную сказку Волкова и при чем здесь Алтайский край

Театральная мастерская «Homo Artisticus» Алтайского госуниверситета готовит к показу спектакль по книге Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». О том, как идет работа над спектаклем и с какими проблемами сталкивается любительский театр, мы поговорили с режиссером и художественным руководителем студии, преподавателем Алтайского колледжа культуры и искусств Татьяной Стибуновой.

Справка Народный коллектив Алтайского края театральная мастерская «Homo Artisticus» Алтайского госуниверситета («Хомо Артистикус») существует с ноября 2013 года. В любительском театре участвуют около 40 человек в возрасте от 14 до 65 лет. В постановке спектаклей мастерской принимают участие как профессиональные режиссеры, так и студенты-практиканты института и колледжа культуры.

О «Волшебнике Изумрудного города»

— Ваша мастерская принимает участие в проекте «Истории одной земли». Расскажите, что это за проект?

— Суть этого проекта в том, что любительские театральные студии ставят спектакль, но материал для него должен быть написан автором из Алтайского края — человеком, который ныне живет и здравствует в нашем регионе, либо человеком, который как-то связан с Алтайским краем.

Проект старается познакомить жителей края с алтайскими драматургами, писателями и поэтами. Кроме того, любительские коллективы смогут съездить на гастроли, что бывает не так уж часто. Это очень интересно, потому что полноценный спектакль, да еще и по алтайской драматургии, явление достаточно редкое.

— Расскажите подробнее о вашем спектакле.

Я написала инсценировку по произведению Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Волков трудился в Алтайском крае и сам писал, что его вдохновляли наши природа — горы, реки. Он трудился с 1910 по 1913 год в Колывани, которая сейчас находится в Курьинском районе Алтайского края.

В спектакле каждый увидит свое. Дети увидят сказочку, взрослые увидят очень интересную и довольно грустную историю, которая изначально не была заложена автором.

— Какой подход к режиссуре вы выбрали и как он отразился на спектакле?

— Вообще «переходить дорогу» писателю в его главной теме нельзя, потому что тогда не получится полноценного произведения. Все равно режиссер всегда действует в соавторстве. Но он ищет для себя важные и актуальные темы, не только заданные творцом произведения. На то он и режиссер, это его личное видение. Когда я провела литературный анализ произведения, для себя я вывела совершенно иную мысль, а какую именно — вы увидите на премьере в мае.

Эскиз спектакля «Волшебник Изумрудного города». Объединение Фотографов АлтГУ.

— Расскажите про актерский состав. Кто играет главные роли, как вы оцените их профессиональные навыки и актерское мастерство?

— Я считаю, что у наших артистов довольно хорошая актерская подготовка. К нам недавно пришла 14-летняя девочка Дарья Лямина. Она сама из семьи артистов, думаю, актерское мастерство у нее в крови, и она это доказывает на каждой репетиции. Также совершенно случайно, в этом году нам пришла еще одна 14-летняя девочка. Мы раньше вообще-то не брали к себе с 14 лет, но для них решили сделать исключение. Вот такой у нас будет детский тандем.

А уже на сцене с ними будут такие талантливые артисты, такие как Ерлан Дюсембаев, Кирилл Скобелин и другие.

У нас играют две возрастные артистки — как злую волшебницу, так и добрую. Но и остальные 30 человек — это незабываемые острохарактерные персонажи, которые и задают уровень этой постановки.

Эскиз спектакля «Волшебник Изумрудного города». Объединение Фотографов АлтГУ.

Как развиваться без бюджета?

— Как в любительском театре работают над повышением актерского мастерства?

— В первую очередь, путем тренингов. Мы развиваем важные элементы актерского мастерства — снятие зажимов на сцене, внимание, воображение, общение, взаимодействие с партнером и зрителем. Также стараемся развивать обаяние, хотя меня могут закидать камнями и сказать, что это невозможно. Но я считаю, что сценическое обаяние можно развивать. У меня есть несколько ярких таких примеров перед глазами, когда не очень обаятельные студийцы превращались в обаятельных артистов.

Второй момент — это непосредственно репетиции. Здесь человек может проявить натренированные элементы актерского мастерства. Помимо этого, важен постоянный выход на сцену, сами выступления. Потому что только при контакте со зрителем возникает настоящий театр и виден профессиональный рост наших артистов.

Эскиз спектакля «Волшебник Изумрудного города». Объединение Фотографов АлтГУ.

— Настолько тяжело любительскому театру работать, создавать костюмы при ограниченном бюджете и какого все же эффекта получается добиться?

— Вообще, любительский театр — это всегда классная способность проверить свою фантазию. Потому что бюджета практически нет, а сделать нужно все красиво и «смотрибельно». Сделать сценографию из ничего порой невероятно сложно, приходится изощряться.

В случае с тем спектаклем, который мы сейчас готовим, нужно еще учитывать, что он может стать гастрольным. Поэтому декорации должны уместиться в автобус, а это тоже немаловажно, это тоже нужно учитывать. И был придумал прием с небольшими переносными ширмами, которые постоянно находятся на героях. За счет них будет происходить вся перестановка и определение мест действий.

Трудности в работе и качество выпускников института культуры

— В «Хомо Артистикус» ставят работы и другие режиссеры, в частности выпускники колледжа и института культуры. Какие критерии вы используете при выборе режиссера, с которыми соглашаетесь сотрудничать?

— Прежде чем пригласить на постановку режиссера или студента-практиканта, который в будущем станет режиссером любительского театра, я всегда провожу с ним собеседование. Довольно редко, но попадаются на пути режиссеры, которые не могут сформулировать элементарную мысль и не понимают, о чем написано произведение. К сожалению, от этого становится грустно, и потом мы больше не сотрудничаем.

Эскиз спектакля «Волшебник Изумрудного города». Объединение Фотографов АлтГУ.

Режиссер обязан владеть элементарной терминологией и уметь разбирать произведение по ряду критериев. Еще важный пункт — режиссер должен уметь ставить задачи и уметь объяснять артистам, что им делать в конкретных предлагаемых обстоятельствах.

— С какими трудностями сталкивается любительский театр?

— В любом случае, это вопрос бюджета, который нужно потратить на спектакль.

Кроме того, не все выпускники института и колледжа культуры готовы идти работать в любительский театр. Многие уезжают в поисках славы и счастливой жизни в Москву, Санкт-Петербург. А те, кто остаются, не всегда качественно выполняют свою работу. У многих выпускников есть такое отношение — «фу, любительский театр». Когда такое отношение, то и будут спектакли низкого качества.

Эскиз спектакля «Волшебник Изумрудного города». Объединение Фотографов АлтГУ.

Я считаю, что это дело нужно просто любить. И у нас были творческие неудачи, но у нас есть стремление быть достойным коллективом, достойным театром.

Люди занимаются этим по любви, в свободное время, и они жертвуют очень многим. Если человек приходит с работы, то он, как правило, занимается семьей, собой, а здесь он занимается театром. Это безусловно делает ему большой плюс как личности — он заводит друзей, самореализовывается. Но это все — время. В любой момент он может сказать — все, хватит, я устал. Самое страшное, если это произойдет перед спектаклем. Но пока у нас были только единичные случаи за всю историю нашего коллектива.

Эскиз спектакля «Волшебник Изумрудного города». Объединение Фотографов АлтГУ.

— Как вы привлекаете зрителей на спектакли? Какова вообще сейчас посещаемость?

— В доковидные времена с посещаемостью все было гораздо лучше. Не знаю, как это работает — в профессиональные театры ходят до сих пор, а вот в любительские стали ходить меньше.

К нам ходят, например, студенты АлтГУ, где мы базируемся, но это малая часть зрителей. Многие узнают о спектаклях из социальных сетей. Ну и всегда артисты приводят друзей, родственников, братьев-сватьев. В любительском театре это — норма.