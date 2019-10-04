«Это позитив»: активисты ОНФ оценили масштабный ремонт дорог в Барнауле

В Барнауле 3 октября прошло выездное совещание по завершению дорожно-строительного сезона в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В мероприятии участвовали представители власти, подрядчики и общественники. Активисты Общероссийского народного фронта рассказали, как оценивают масштабный ремонт дорог в краевой столице.

Евгения Гущина, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в Алтайском крае, сообщила, что общественники активно участвуют в приемке улиц с начала дорожно-строительного сезона. Также по предложению регионального Минстройтранса еще в 2016 году представители ОНФ вошли в состав проектного офиса «Безопасные и качественные дороги».

Активисты рассказали, что благодаря слаженной работе удалось достичь заметного результата по приведению в нормативное состояние участков дорог Барнаульской агломерации и снижению количества мест концентрации ДТП. Евгения Гущина отметила, что во время ремонта все замечания, на которые обращали внимания активисты, были устранены, подрядчики реагировали оперативно.

Активисты ОНФ оценили ремонт дорог в Барнауле. Фото: пресс-центр администрации города Барнаула

Она также напомнила о проекте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», который запустили в 2017 году. Он призван объединить горожан и представителей власти для решения дорожных проблем. На карте и в приложении можно отметить и проголосовать за ремонт проблемной дороги или обозначить локальные дефекты.

Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле стало меньше проблемных улиц. Ранее некоторые участки на карте были отмечены красным цветом, который после выполнения работ заменили на зеленый. Отметим, что планы по ремонту дорог Барнаульской агломерации третий год почти на 90% совпадают с мнением горожан.

Активисты ОНФ оценили ремонт дорог в Барнауле. Фото: Екатерина Гладких

Евгения Гущина,

координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог»:

Все отремонтированные дороги уже отмечены на карте. Если в среднем давать оценку по Барнаулу, то мы, действительно, находимся в зеленом свете, это позитив.

Отметим, что активисты также часто проводят рейды по дорогам города. Общественники контролируют ход работ на всех этапах строительства или ремонта. Кроме того, они помогают выявлять аварийно-опасные участки улиц, опасные пешеходные переходы и следят за состоянием остановочных павильонов.

Активисты ОНФ оценили ремонт дорог в Барнауле. Фото: пресс-центр администрации города Барнаула

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта в краевой столице выполняли работы по ремонту, строительству и реконструкции 47,8 километров дорог местного значения (33 объекта). На эти цели выделили более 965 млн рублей, что на 6,1% больше, чем в 2018 году (910,3 млн рублей).

В настоящее время работы по ремонту практически завершили на 31 объекте. Общая площадь ремонта проезжих частей превысила 490 тысяч квадратных метров, а тротуаров — более 82 тысяч.