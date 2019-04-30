Это пранк: школьники с битами и в масках перепугали ребенка в Барнауле

Все произошло около 16:00 29 апреля. Двое ребят 14−15 лет были в масках и с битами, рассказывает женщина. Они стали говорить, что изобьют мальчика, если тот не отдаст им телефон и деньги.
«После того, как это им было отдано, они вернули все обратно со словами: „извини, парень, это пранк!“ Что за идиотские шутки?! А какой-то другой ребенок мог бы сильно испугаться! Да и мой испугался. В общем, имейте ввиду, родители, как детки сейчас шутят… Не отпускайте своих детей одних», — написала жительница Барнаула.
Пранк — розыгрыш, который может быть как забавным, так и жестоким. Чаще всего пранкеры записывают все на видео и публикуют в соцсетях.