Это пранк: школьники с битами и в масках перепугали ребенка в Барнауле

Мама 12-летнего ребенка написала в Barnaul22 о том, как ее сын стал участником пранка у торгового центра «Европа». По словам женщины, ребята постарше отобрали у него телефон и деньги, но потом вернули, сказав, что это шутка.

Все произошло около 16:00 29 апреля. Двое ребят 14−15 лет были в масках и с битами, рассказывает женщина. Они стали говорить, что изобьют мальчика, если тот не отдаст им телефон и деньги.

«После того, как это им было отдано, они вернули все обратно со словами: „извини, парень, это пранк!“ Что за идиотские шутки?! А какой-то другой ребенок мог бы сильно испугаться! Да и мой испугался. В общем, имейте ввиду, родители, как детки сейчас шутят… Не отпускайте своих детей одних», — написала жительница Барнаула.

Пранк — розыгрыш, который может быть как забавным, так и жестоким. Чаще всего пранкеры записывают все на видео и публикуют в соцсетях.