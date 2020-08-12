«Это просто невозможно!»: в «волшебном» лесу на Алтае собрали более 200 кило грибов

Алтайские грибники поражаются урожаю в этом году. В группе « Грибы и Грибники Алтая » рассказали, что за 11 лет сбора такая охота даже у опытных собирателей впервые.

Места, где растет боровик и белый, просто шокируют, пишут грибники.

«Везде! Шаг, вот, еще вот, поляны по 7, 9, 30 штук! <…> Мысли снова вернуться в этот волшебный лес. Влага есть, гриб еще будет! Да, гриба собрано более 200 кг», — делятся в сообществе.

За часовой заход можно было набрать пять ведер, пакет и сумку.

Автор поста отмечает, что речь идет о Панкрушихинском и Крутихинском районах.

«Это просто невозможно!», «Даже не верится, что такое возможно», — восторгаются участники группы в комментариях.