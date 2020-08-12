«Это просто невозможно!»: в «волшебном» лесу на Алтае собрали более 200 кило грибов

Места, где растет боровик и белый, просто шокируют, пишут грибники.
«Везде! Шаг, вот, еще вот, поляны по 7, 9, 30 штук! <…> Мысли снова вернуться в этот волшебный лес. Влага есть, гриб еще будет! Да, гриба собрано более 200 кг», — делятся в сообществе.
За часовой заход можно было набрать пять ведер, пакет и сумку.
Автор поста отмечает, что речь идет о Панкрушихинском и Крутихинском районах.
«Это просто невозможно!», «Даже не верится, что такое возможно», — восторгаются участники группы в комментариях.