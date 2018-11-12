«Это провокация»: жителя Алтайского края второй раз судят за избиение полицейского

Жительница поселка Северный Первомайского района Надежда Хромова считает, что ее сына незаконно обвиняют в избиении полицейского. Женщина утверждает, что парень пострадал из-за своей принципиальности: пожаловался на магазин, в котором торгуют безакцизным алкоголем. После этого его дважды избили. Молодой человек обратился в полицию и стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит реальный срок, потому что он уже был судим по той же статье.

«Я тебя год терпел!»

В июне 2018 года Евгений Хромов обратился в пункт полиции № 2 ОМВД России по Первомайскому району с жалобой на незаконную торговлю безакцизным алкоголем и сигаретами. Парень указал конкретный магазин.

Через несколько дней об этом стало известно хозяевам торговой точки. Евгению стали угрожать, а затем прямо на улице его побил брат владелицы магазина. Парень утверждает, что мать нападавшего снимала происходящее на телефон. При этом женщина является районным депутатом.

В этот же день в торговой точке на него напал другой мужчина: толкнул его с крыльца и пнул по копчику. Евгений подал на обоих заявления в полицию. 25 августа его пригласили в отдел для ознакомления с материалами проверки. Там он обнаружил неточности в своих показаниях и пропажу одного из доказательств. Евгений начал предъявлять претензии участковому Владимиру Шевченко.

Надежда Хромова,

жительница поселка Северный:

Со слов сына, полицейский разозлился, стал кричать: «Ах ты гаденыш! Я тебя год терпел!» и набросился на него. Начал толкать в разные стороны, отобрал телефон, пристегнул наручниками в коридоре. Через два часа сына повезли на медосвидетельствование. Экспертиза показала ноль промилле. Затем его увезли в Новоалтайск и задержали на 48 часов. Все это время я была не в курсе, где мой сын и что с ним.

Из-за задержания Евгений не смог зафиксировать побои в указанный законом срок, утверждает Хромова. Направление на судмедэкспертизу ему не дали. Позже его отпустили.

Евгений Хромов. предоставлено Надеждой Хромовой

Растяжение мизинца

Мужчин, избивших Евгения в магазине, в итоге оштрафовали по решению суда. А 20 сентября парня увезли из дома правоохранители. Выяснилось, что на него завели уголовное дело по заявлению полицейского, с которым произошла стычка в кабинете. 22 сентября Евгения отпустили под домашний арест.

Надежда Хромова,

жительница поселка Северный:

Этот полицейский приезжал и ко мне и на протяжении двух часов уговаривал написать заявление на сына, чтобы положить его в психиатрическую больницу. Я отказалась. Я считаю, что Шевченко умышленно вносил изменения в показания моего сына, а затем напал на него. Женя даже не оборонялся — непонятно, как полицейский получил травму.

У полицейского оказалось растяжение сухожилия на мизинце правой руки. Евгения Хромова обвиняют по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Максимальное наказание, которое ему грозит — 10 лет лишения свободы.

Евгений Хромов. vk.com/khromov_za

Надежда Хромова,

жительница поселка Северный:

Полицейский утверждает, что мой сын вел себя неадекватно и сам на него напал. На входе в пункте полиции имеется видеокамера, с которой можно было изъять видеозаписи и приобщить к делу в качестве доказательств. Но в этот день, как пояснили полицейские, «камера не работала». Очевидцев тоже нет. Все свидетели — полицейские, они говорят в пользу Шевченко.

Вторая судимость

Сейчас семья Хромовых живет на 8,5 тыс. рублей в месяц — это пенсия матери. Парню запрещено выходить из дома и с кем-либо общаться. Он просил следователя разрешить ему посещать церковь для исповеди и причастия, но ему отказали.

Евгению грозит реальный срок, поскольку у него имеется непогашенная судимость по этой же статье. Несколько лет назад его задержали на улице полицейские и доставили в отдел. Там, по словам парня, его истязали: били, окунали головой в унитаз, а он при этом оборонялся, как мог.

Состава преступления в действиях правоохранителей не нашли, а Евгений получил условный срок. Теперь он может превратиться в реальный. Виноватым себя ни в первом, ни во втором случае парень не считает.

Евгений Хромов. предоставлено Надеждой Хромовой

Надежда Хромова,

жительница поселка Северный:

Нам кажется, что участковому был неудобен мой сын и его гражданская активность. Поэтому, зная о его судимости, он устроил эту провокацию. Женя писал заявление на него по факту превышения полномочий, но в возбуждении дела отказали. Нашли только нарушения при составлении протоколов об избиении.

Недавно следователь пригрозил изменить парню меру пресечения: он ездил в больницу и предупредил об этом правоохранителей, как и положено. На обратном пути сельчанин зашел «погреться в магазин», и его «сдали».

Сейчас Евгений ждет суда, пишет жалобы в СКР и ФСБ и надеется, что где-то его все-таки услышат. Парень решился на огласку своей истории, потому что «такая ситуация может произойти с каждым».

В краевом ГУ МВД отказались комментировать ситуацию, поскольку дело находится в ведении СКР. В СУ СКР по Алтайскому краю ограничились формальным ответом, который никакой новой информации не дал.