А вы вернетесь сегодня с работы?

Численность смертельных случаев от травм в процессе трудовой деятельности находится на третьем месте после онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — 340 миллионов. При этом количество погибших на работе составило около 2,3 млн человек в год.

Численность смертельных случаев от травм в процессе трудовой деятельности находится на третьем месте после онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому проблема несоблюдения правил охраны труда, в том числе и смертности трудящихся, продолжает оставаться актуальной.

Согласно данным Международной организации труда (МОТ), ежегодный показатель несчастных случаев на производстве составляет 340 миллионов. При этом количество погибших на работе составило около 2,3 млн человек в год. А ведь 2,3 миллиона человек — это население пяти средних городов России!

Ужасающий факт: статистические данные искажаются в меньшую сторону, так как многие работодатели скрывают несчастные случаи из-за рисков административной или уголовной ответственности. Поэтому государство не замечает реальные масштабы производственного травматизма в России!

Охрана труда на производстве находится на критическом уровне СС0

Тысячи семей лишились кормильцев, остались неполными, а дети растут без отцов и матерей. За это ответственность полностью лежит на государстве, руководителях и первых лицах предприятий.

Руководство предприятий формально относятся к охране труда. Такой подход недопустим, он не направлен на сохранение жизни и здоровья трудоспособного населения. Мало где придают значение такому важному фактору, как производственный травматизм. Ведь на производстве можно не только получить ушиб, перелом, но и потерять руку, а самое страшное — умереть!

Ни уровень прибыли предприятия, ни размер заработной платы, ни качество продукта нельзя считать поводами для оправдания угроз жизни или здоровью работников.

Самой высокой ценностью всегда должен быть человек , его безопасность , жизнь и здоровье.

Граждане, проявите осознанность! Не отпускайте своих родных, близких и даже знакомых на производство, если знаете, что там не соблюдают охрану труда! Вы ответственны за то, чтобы ваши родные и близкие вернулись домой живыми и здоровыми!

У сотрудников много обязанностей, но они совсем забывают о своих правах! А основное право работающего человека — право на безопасный труд!

Сотрудники, если ваши права нарушаются, не терпите! Обращайтесь за консультацией. Наши эксперты всегда готовы вам помочь. Берегите себя и своих близких!

Руководители, если вы хотите выстроить эффективную систему охраны труда на производстве, звоните! Эксперты сообщества SWEB GROUP уже готовы приехать на ваше предприятие и разработать индивидуальную программу профрисков. С помощью рискоориентированного подхода вы сможете в разы снизить показатели травматизма на производстве или свести их к нулю!

Мы оказываем следующие услуги в области охраны труда: специальная оценка условий труда, экспертиза промышленной безопасности, производственный контроль, экологическое сопровождение, оценка профессиональных рисков, переподготовка кадров, а также дистанционно обучаем и повышаем квалификацию сотрудников. Эксперты выезжают в любую точку России — от Калининграда до Находки.

Звоните по номеру 8−800−511−77−00!

Эксперты сообщества SWEB GROUP всегда рады бесплатно проконсультировать по всем вопросам охраны труда.

Звоните: 8−800−511−77−00

Заходите в гости: http://sweb.group/.