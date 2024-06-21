«Русский сезон» для легендарного реалити-шоу «Последний герой» оказался самым суровым в истории проекта. Участникам пришлось столкнуться с холодом, сыростью, насекомыми и собственными страхами. Корреспондент altapress.ru побывал на съемках первых выпусков и пообщался с участниками – о тяжелых условиях, гречневом рационе и планах на денежный приз.

«Выживать – это что-то новенькое»

Участники признаются, что когда в начале июня собирались на съемки шоу, то планировали любоваться красивыми пейзажами и вдыхать свежий горный воздух. Но вместо этого столкнулись с ночными заморозками, промозглыми ливнями и недружелюбной природой.

Июньскую погоду в этом году даже местные жители называют аномальной. Первую неделю лета шли сильнейшие дожди, солнце выглядывало от силы на полчаса, а температура ночью опускалась до +5 градусов. В таких условиях участникам предстояло выживать целый месяц.

«Этот сезон действительно самый суровый в истории шоу, – рассказывает организатор «Последнего героя». – Если честно, мы сами не ожидали, что погода окажется такой жестокой».

Но, несмотря на погоду, игроков не пощадили. Ведь они приехали сюда не отдыхать, а проверить, на что способен человек в диких условиях.

«Выживать – это что-то новенькое, – делится Давид Ниамеди, телеведущий и член племени «Волки». – Поэтому когда меня пригласили на шоу, то, конечно же, согласился. Я был уверен, что справлюсь, ведь до этого служил в армии, где тоже были суровые условия. Тем более я очень люблю путешествовать и на Алтае еще ни разу не был».

Щетка из елки и мыло из травы

Участникам разрешили взять с собой только теплую одежду и обувь: по двое штанов и худи, две пары кроссовок, одни ботинки, пять трусов, носки, женщинам – по два бюстгальтера. А еще любимую вещь, которая будет напоминать о доме – ведь связи с ним больше не будет. На этом короткий список разрешенных вещей заканчивается.

Зато ограничения можно перечислять долго: нельзя иметь при себе телефон и другие современные технологии, в том числе обычные часы, инструменты, дождевики, зубные щетки и другие гигиенические принадлежности, даже карманное зеркальце. В общем все, что хоть как-то могло облегчить жизнь в дикой природе.

«Мы чистим зубы еловой веткой, вытираем руки травой и умываемся в Телецком озере. Знаете, на третий день привыкаешь, – делится опытом команда «Медведей». – Самая большая проблема для нас – это сырость. Из-за постоянных дождей одежда практически не высыхает».

Племя "Медведей" Altapress.ru Племя "Медведей" Altapress.ru Племя "Медведей" Altapress.ru

Организаторы предоставили по два сундука на каждое племя. В нем лежали брезент и веревка для будущей палатки, три спальных мешка на шесть человек, мачете, шесть фляжек с водой и небольшой мешок кедровых шишек – первое и последнее лакомство.

Гречка на завтрак, обед и ужин

На каждого участника организаторы выдают по 100 граммов гречки в сутки. А вот соль, специи, чай и кофе – под запретом.

«Алтайские леса известны своим изобилием. Кедровые орехи, грибы, ягоды – этого всего здесь нет, потому что не сезон», – смеется Николай Сердюков, блогер и участник племени «Медведи».

Чтобы скрасить пресную кашу, герои добавляют в нее одуванчики и травы. Разнообразие вносит пойманная мелкая рыба. «Без специй очень тяжело. Мы надеемся отыскать соль, рассыпанную охотниками для лосей», – поделились «Медведи».

Теле-шоу "Последний герой. Русский сезон" Предоставлено altapress.ru

«Но если у вас что-то есть с собой, то бросьте под ноги! А то никаких комментариев», – шутят игроки при общении с журналистами.

Увы, что-то передать у нас не вышло – предварительно у журналистов забрали сумки, часы и телефоны. Последнее необходимо, чтобы случайно не показать участникам, какое сегодня число и сколько времени. Даже солнцезащитные очки пришлось убрать, чтобы в них игроки не увидели свое отражение.

Красиво, качественно, безопасно

По словам организаторов, цивилизацию герои видят только во время поездки на испытание. Оно проходит раз в три дня на отдельной от лагеря локации.

Организаторы выбирают место для будущих съемок, ориентируясь в первую очередь на красоту пейзажей – иначе было бы странно снимать в Алтае и не показать его красоту. Однако погода и здесь внесла свои коррективы – запланированные площадки затопило. Поэтому локации пришлось оперативно менять.

«Каждое испытание мы лично проверяем на себе перед съемками. Нам важно, чтобы оно было качественно сделано, красиво выглядело в кадре и было безопасно для участников, – заявляет одна из создателей шоу. – Мы тоже прыгаем в воду и валяемся в грязи».

Съемки реалити-шоу "Последний герой" на Алтае Юлия Дильман Съемки реалити-шоу "Последний герой" на Алтае Юлия Дильман Съемки реалити-шоу "Последний герой" на Алтае Юлия Дильман Съемки реалити-шоу "Последний герой" на Алтае Юлия Дильман

Игроки участвуют в двух испытаниях. Первое – на привилегии. В нем участники могут выиграть различные полезные вещи: инструмент, предметы гигиены или в качестве исключения продукты – организаторы черпают идеи для призов из разговоров с участниками.

Второе испытание – на командный иммунитет. Оно решает, кто останется в шоу, а кто будет вынужден вернуться домой.

«На волнения нет времени»

Справляться с непогодой, холодом и голодом героям тяжело не только физически, но и психологически. Организаторы признаются: первые конфликты и ссоры уже были. Но несмотря на это игроки стараются поддерживать друг друга. В редкие моменты отдыха они поют песни и мечтают о том, что сделают в первую очередь по прибытию домой: обнимут близких, займутся здоровьем и съедят большую порцию жареной картошки.

«Смириться со всеми трудностями в первые дни очень нелегко, – делится племя «Волков». – Но все же мы начинаем постепенно привыкать к новым условиям. Если первые два дня переживаешь, что вдруг укусит клещ или выйдет из кустов медведь, то через неделю это уже неважно. На волнения нет времени, мы постоянно в работе: заготовить дрова, «разжечь костер, приготовить завтрак и многое другое».

Съемки реалити-шоу "Последний герой" на Алтае Юлия Дильман

«Мы про выживание»

Несмотря на многочисленные запреты и отнюдь не тропические условия, здоровье и жизни участников не подвергают опасности. «Мы про выживание, а не про жестокость», – отмечают организаторы.

Все герои застрахованы от клещей, дополнительно им выдали репелленты от комаров и мошек. На территории лагеря и съемочной площадки дежурит спасатель, готовый оказать первую помощь. «В особенно холодные дни мы выдавали участникам аскорбиновую кислоту и порошок от простуды», – рассказывают организаторы.

«Царапины и синяки уже не замечаешь, настолько часто их получаешь, – делится Дмитрий Конышев, комик и член племени «Волков». – Приходит спасатель, смазывает их йодом».

Руки племени "Волков" Altapress.ru

Победит только один

Победителем шоу станет всего один игрок. Ему достанется приз – 5 млн рублей. Пока участники не конкурируют между собой и стараются «просто выжить». «Такие мысли ломают команду, и сейчас нам важно вместе дойти до конца», – отмечает Александр Лось, победитель реалити «Выжить в Самарканде».

Однако герои уже подумывают о том, куда потратят денежный выигрыш. «Если я выиграю, то планирую потратить деньги на строительство спортзала для детей», – рассказывает Александр.

Первый выпуск шоу выйдет 29 июня в 21:00 на телеканале ТВ-3.

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