Некоторые жители квартала Nord в негодовании: один из немногих ближайших от ЖК зеленых уголков уничтожают из-за продления малого Павловского тракта. В мэрии поспешили успокоить: вырубят не все. К тому же, взамен старых деревьев здесь посадят 250 новых. Altapress.ru узнал, почему вековыми кленами и березами стоило пожертвовать ради этой дороги.

Зачем продлевать малый Павловский тракт

Новая часть дороги свяжет улицу Солнечная Поляна с проездом Северным Власихинским (до ТЦ Metro). Проект планировки и межевания территории был принят еще в ноябре прошлого года. Согласно документу, протяженность участка составит 351 метр, а площадь территории, отведенной под него, достигнет 9,7 тыс. кв. метров.

Сама проезжая часть будет с асфальтобетонным покрытием и двумя полосами для движения — все это шириной семь метров. Она предусмотрена только для личного транспорта. Ожидается, что скорость здесь ограничат до 40 км/ч.

Новый участок пути поможет разгрузить основной Павловский тракт от пробок. Также разработчики указывают на необходимость развития дорожной сети там, где ведется застройка. Кстати, ее и возводят в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края и федерального проекта «Жилье». Так, продленный малый Павловский тракт пройдет вдоль квартала ЖК Nord.

«Дорога будет служить подъездным путем к кварталу. Кроме того, она соединит ул. Солнечная Поляна с проездом Северным Власихинским, что позволит разгрузить перекресток ул. Солнечная Поляна с Павловским трактом», — отмечают в мэрии.

42,6 млн рублей — стоимость строительства продолжения малого Павловского тракта.

Что с деревьями

В проект было включено описание места, где предстояло строить новую дорогу: «Участок будущей магистрали свободен от застройки и представляет собой территорию лесополосы (шириной 28−36 метров). Она представлена зарослями кленов, берез, сосен, изредка кустарников. В лесополосе имеется пешеходная тропа параллельно Павловскому тракту».

Мнение насчет лесополосы у горожан разделяется. Одни жалеют вековые деревья:

«Корчуют вековые деревья ради нескольких сот метров дороги. Наш район молодой и совсем лысый в смысле зеленых насаждений. А здесь такое происходит», — пишет недовольный горожанин в Telegram-канале «В курсе 22».

«Город должен быть серой дырой из домов и дорог — и не надо деревьев, что ли? Их значение велико, это легкие города, которые очищают от пыли, задерживают шум от дорог. Это же очевидные вещи! Там можно сделать дорогу, не трогая деревьев. Они высажены вдоль Павловского в два ряда аллеей, от них до домов достаточно расстояния для новой дороги. Неужели не жаль деревьев?!» — поддерживает еще один противник рубки.

Строительство продолжения малого Павловского тракта от ул. Солнечная поляна до Северного Власихинского проезда. Анна Зайкова.

Другие жители района с восторгом приняли перемены:

«Это не вековые деревья, там всю жизнь были заросли клена с дохлыми собаками и ямами от погребов. Правильно делают, что благоустраивают район».

«Деревья старые и гнилые. При ветрах будут ветки падать на людей и автомобили. Правильно они их убрали. Это же не секвойи».

«В прошлом году сделали Мизюлинскую рощу. При строительстве тоже были крики неравнодушных о выпилке деревьев. Их услышали, скорректировали проект. Что в итоге? Между дорожками ямы, буераки, овраги. Да и часть деревьев можно было спокойно убрать, они сейчас вообще нараскоряку смотрятся. Все благоустройство и красота коту под хвост благодаря таким активистам! Контроль, конечно, нужен, но зачем грани- то переходить разумного?»

Проект Мизюлинской рощи. barnaul.org.

В администрации города горожан успокоили и отметили, что на финальном этапе, в сентябре, взамен спиленных высадят порядка 250 новых саженцев: елей, яблонь, рябин, черемух, лип и сосен. Это примерно на 100 деревьев больше, чем планировалось спилить.

В мэрии даже привели точные данные из специального разрешения, что именно позволено выкорчевать «Алтайдорстрою». Всего в списке — 151 дерево: четыре рябины, шесть яблонь, 40 сосен, 46 кленов (11 из которых аварийные), а также 55 берез. Все это — на 500 кв. метров.

Также, отвечая altapress.ru, сотрудники администрации города подчеркнули, что сносу подлежали только те деревья, которые попали в створ автомобильной дороги и ее конструктивных элементов, а те, что находятся рядом, этой участи избежали. Мы сами отправились на место и убедились в этом.

Строительство продолжения малого Павловского тракта от ул. Солнечная поляна до Северного Власихинского проезда. Анна Зайкова.

Что сейчас происходит на участке

Подрядчик «Алтайдорстрой» уже снес «лишние» зеленые насаждения и разработал грунт под основание дороги и тротуара. Сейчас он занимается прокладкой кабелей.

В итоге, от большого Павловского тракта малый будет отделять газон со средней шириной в 15 метров. Засев трав, посадка деревьев и кустарников поможет исключить эрозию почвы, укрепить откосы, а также защитить дорогу от пыли.

Между проезжей частью и жилым массивом построят односторонний тротуар шириной три метра. Также на проезжей части предусмотрены «зебры» — там, где дорожка будет пересекаться с проездами, ведущими во дворы.

Из-за перепада высот дорога будут с небольшим уклоном. Для удобного передвижения инвалидов и мам с колясками установят пандусы с укладкой тактильной плитки. Проезжую часть отделят бортовым камнем. За тротуарами появится асфальтированная велосипедная дорожка шириной в три метра.

Строительство продолжения малого Павловского тракта от ул. Солнечная поляна до Северного Власихинского проезда. Анна Зайкова.

Вдоль тракта построят закрытую систему ливневой канализации. Воды будут собираться лотками и поступать через колодцы в подземную сеть, подключенную к существующей ливневке на ул. Солнечная Поляна.

На участке предусмотрено электроосвещение с двумя режимами работы: вечерним и ночным. Каждый фонарь, размещенный вдоль газона, будет иметь таймер для автоматического перехода на пониженное энергопотребление.

Так что темными зимними вечерами дорога будет хорошо освещена. По ночам же мощность прибора составит 30%, чтобы для единичных пешеходов был хотя бы приглушенный свет, и им не пришлось идти по тротуару в полной темноте.

Полностью завершить строительство планируют к концу августа. «Большой» же Павловский тракт в этом сезоне расширять не планируют.