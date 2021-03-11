Это зверь. Как оказался на свободе опасный преступник, устроивший облаву на алтайского фермера Устинова

Как все начиналось
Этот Мориарти преступного мира громко заявил о себе в 2006 году. Тогда первые полосы газет пестрели заголовками о его гениально продуманном побеге, который, как выяснилось позже, был не первым.
В декабре 2005 года при этапировании из Ярославля Вобликов попросился в туалет и буквально тут же разоружил зазевавшуюся охрану. Поймали его через два месяца.
В Новосибирске Валерий Вобликов, за которым к тому времени тянулся целый шлейф из 18 разбоев, 30 грабежей и четырех убийств, находился в СИЗО.
А затем неожиданно выяснилось, что вместо него сидит брат Дмитрий. Местами они поменялись во время непродолжительного свидания по недосмотру охраны.
Пройдя через КПП, Валерий Вобликов остановил такси и поехал по адресу, где его уже ждала супруга. Несколько дней они прятались у знакомых в Новосибирске, а затем уехали в Алтайский край.
Взяли парочку через 37 дней в барнаульском трамвае. Опознал опасного преступника случайный пассажир по ориентировке в газете.
Во время суда в Новосибирске хитроумного беглеца привозили на заседания в сопровождении автоматчиков и только с завязанными глазами, чтоб он даже не помышлял вновь бежать.
За все свои преступления бывший спецназовец ГРУ получил 19 лет строгого режима.
Как связаны два дела
Эту историю, возможно, никто и не вспомнил, если бы не ниточка, приведшая в маленькое село Контошино Косихинского района.
Здесь когда-то Валерий Вобликов купил дом для своей семьи, здесь выросли его сыновья. Здесь же 5 июня 2011 года произошло нападение на семью Владимира Устинова.
Подробностей того инцидента было немного: ночью четверо неизвестных в масках ворвались в дом к фермеру и начали жестоко избивать хозяев. Спасло супругов от неминуемой участи лишь то, что этот момент с ними был сын, который и помог отбиться от нападавших.
Сильнее всех пострадала жена Владимира Устинова, которая несколько месяцев провела в больнице, а потом долго восстанавливалась.
Тогда в историю нападения вплели политический момент: Устинов был главным противником строительства огромного свинокомплекса в Косихинском районе, который активно лоббировали власти.
Дело возбудили по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести», помурыжили и ожидаемо закрыли. Но в 2018 году с появлением новых улик история нападения в Контошине, как потерявшаяся в бермудском треугольнике субмарина, неожиданно всплыла на поверхность.
А вместе с ней и наш Мориарти.
Валерий Вобликов в тюрьме не задержался. Из 19 положенных ему лет заключения он отсидел всего семь.
Получив справку медкомиссии о том, что полностью слепой, гений преступного мира из конца 90-х вышел на свободу. А позже, в 2019 году, с него и вовсе была снята судимость — гуляй не хочу.
Что выяснили следователи
Даже находясь в заключении, Валерий Вобликов был неудержим. В ходе следствия было доказано, что именно он спланировал и руководил нападением на Владимира Устинова.
Непосредственно вел на дело банду Дмитрий Вобликов — тот самый, что в 2006 году заменил брата в СИЗО и отбыл за это небольшой срок. Вместе с ним было еще трое нападавших.
Их целью были 700 тыс. рублей, которые в тот момент хранились в доме у фермера. Деньги были приготовлены на зарплату сотрудникам хозяйства, среди которых в 2011 году был сын Вобликова Денис. Именно он и рассказал о своем зажиточном работодателе отцу.
В своих показаниях Вобликов-старший не отрицал, что знал о нападении, но вину не признавал и указывал на подельников. Так в истории нападения всплыли его бывший сосед по камере Николай Бедарев и житель Контошина Роман Ерлин. Оба уже отошли в мир иной.
Само дело рассматривалось по уголовной статье «Разбой». Нашлись и свидетели, подтвердившие участие Вобликова в нападении. Все они характеризовали криминального организатора как человека опасного, расчетливого, упорного и способного влиять на волю других.
Фермер Владимир Устинов, ожидавший правосудия много лет, говорит, что Валерий Вобликов — зверь.
Что постановил суд
Пять месяцев Косихинский районный суд рассматривал уголовное дело. Все это время опасный обвиняемый находился под домашним арестом в связи со своей якобы слепотой.
Судья вынес приговор — 7 лет и 10 месяцев колонии особого режима и сразу его освободил от отбывания наказания. Валерий Вобликов же инвалид, отвечать за свое криминальное прошлое больше не может.
Потерпевшая сторона таким решением оказалась недовольна и подала апелляцию. И тут началось самое интересное.
5 марта 2021 года в стенах Алтайского краевого суда дело о нападении слушалось вновь. На заседание обвиняемый не приехал: имеет право — слеп и немощен.
Решение, принятое за несколько часов, оказалось не в его пользу, и Валерия Вобликова отправили в колонию особого режима уже не на семь, а на 10 лет без каких-либо послаблений.
В момент оглашения приговора слепец, находившийся в Новоалтайске под домашним арестом, открыл спокойно дверь и растворился в неизвестности вместе с браслетом слежения.
Что теперь будет
Как такое могло произойти, можно только догадываться. Есть предположение, что документы обвинения в предпраздничную пятницу 8 марта вовремя не поступили из суда в канцелярию УФСИН.
Без них брать под стражу опасного преступника никто не стал. Этим он благополучно и воспользовался, в очередной раз ловко обведя вокруг пальца органы правопорядка.
В этот же день о побеге узнал Владимир Устинов, теперь его дом охраняется. Опасаются за свою жизнь и свидетели, давшие против Вобликова показания в суде.
Ориентировка на беглеца имеется. Примечательно, что о немощности преступника в ней ни слова — только формулировка «слеповат» на один глаз.
В УФСИН России по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что поиски Вобликова ведутся. Остается надеяться, что, каким бы хитроумным ни был Мориарти, его поймают как можно быстрее.