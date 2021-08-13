Евдокимов день. Что съесть 13 августа, чтобы привлечь урожай удач

3 Чем питаться 13 августа , чтобы быть счастливым?

Предки в этот день ели свежие хлеб и овощи.

Кроме того, на стол ставили репу и горячую кашу.

Крестьяне пекли пироги с репной начинкой и ставили репной квас. Напиток разводили черникой, клюквой, малиной и смородиной.

Репа. C00.

По преданию, ягоды (как и репка) дарят везение и крепкое здоровье.