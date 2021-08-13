Евдокимов день. Что съесть 13 августа, чтобы привлечь урожай удач

В этот день христиане почитают память святого Евдокима Каппадокиянина — покровителя дома и семьи.
«Виновник торжества» родился в знатной христианской семье, дал обет безбрачия и целомудрия, вел аскетичный образ жизни. После кончины Евдокима от его тела стали исцеляться больные. Прожил святой 33 года.
- Утренний туман быстро рассеялся — установится хорошая погода;
- Уж вылез погреться на солнце — скоро начнется дождь;
- При ясном небе пчелы сидят в ульях — близится непогода;
- Разыгрался сильный ветер — жди холодную зиму.
Предки в этот день ели свежие хлеб и овощи.
Кроме того, на стол ставили репу и горячую кашу.
Крестьяне пекли пироги с репной начинкой и ставили репной квас. Напиток разводили черникой, клюквой, малиной и смородиной.
По преданию, ягоды (как и репка) дарят везение и крепкое здоровье.