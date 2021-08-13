13 августа 16°C
﻿
Жизнь

Евдокимов день. Что съесть 13 августа, чтобы привлечь урожай удач

13 августа православные отмечают Евдокимов день. Рассказываем, как пообедать в праздник, чтобы фортуна оказалась на вашей стороне.

Новогодний стол. Еда.
Новогодний стол. Еда.
СС0
1 Евдокимов день. Что за дата?

В этот день христиане почитают память святого Евдокима Каппадокиянина — покровителя дома и семьи.

«Виновник торжества» родился в знатной христианской семье, дал обет безбрачия и целомудрия, вел аскетичный образ жизни. После кончины Евдокима от его тела стали исцеляться больные. Прожил святой 33 года.

Пикник, отдых, чай, уют.
Пикник, отдых, чай, уют.
ССО.
2 Приметы на праздник
  • Утренний туман быстро рассеялся — установится хорошая погода;
  • Уж вылез погреться на солнце — скоро начнется дождь;
  • При ясном небе пчелы сидят в ульях — близится непогода;
  • Разыгрался сильный ветер — жди холодную зиму.
Жара, солнце. Лето.
Жара, солнце. Лето.
СС0
3 Чем питаться 13 августа, чтобы быть счастливым?

Предки в этот день ели свежие хлеб и овощи.

Кроме того, на стол ставили репу и горячую кашу.

Крестьяне пекли пироги с репной начинкой и ставили репной квас. Напиток разводили черникой, клюквой, малиной и смородиной.

Репа.
Репа.
C00.

По преданию, ягоды (как и репка) дарят везение и крепкое здоровье.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость