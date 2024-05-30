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Жизнь

Евдокия Свистунья. Какие есть приметы и традиции 30 мая 2024 года

Каждый год 30 мая православные христиане отмечают день памяти святой Евфросинии Московской, в миру — Евдокии. В 2024 году этот праздник выпадает на четверг. На Руси в этот день отмечали Евдокию Свистунью.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

Что можно и нельзя делать на Евдокию Свистунью

Православная церковь не предписывает каких-либо особых ограничений в день памяти преподобной Евфросинии Московской. Соблюдать пост в этот день не нужно. Верующие могут при желании посетить храм и помолиться святой.

На Руси же с днем Евдокии Свистуньи было связано множество запретов. Например, люди не ели блюда из пшеницы и круп, так как верили, что это может привлечь в их жизнь болезни и неудачи. Также не употребляли алкоголь, поскольку считали, что нечистая сила может сыграть злую шутку с пьяным человеком.

Кроме того, существовал запрет на походы в лес. Жители деревень верили, что в этот день змеи просыпаются и выползают из своих укрытий, чтобы погреться на солнце. Из-за их активности лесные тропинки становились опасными: можно было получить болезненный укус.

С особым вниманием в этот праздник подходили к планированию дел. Считалось, что святая Евфросиния была очень внимательной и бережливой, поэтому могла наказать того, кто действует необдуманно. Крестьяне в этот праздник старались не устраивать шумных гуляний и больше времени уделяли работе, чтобы получить благословение и помощь святой.

Также существовало поверье, что в этот день не стоит отправляться в путешествие и знакомиться с новыми людьми: дорога будет неудачной, а дружба, начатая в этот праздник, закончится предательством.

Картофель, овощи, продукты, урожай.
Картофель, овощи, продукты, урожай.
pixabay.com/

Какие есть приметы и традиции на 30 мая 2024 года

На Руси день памяти преподобной Евфросинии называли Евдокией Свистуньей. Такое необычное название связано с погодой: к этому дню начинали дуть сильные ветра, которые издавали свистящий звук.

В этот день крестьяне занимались посадкой картофеля и других теплолюбивых культур. Хозяйки готовили различные блюда из картофеля, считалось, что чем больше таких угощений на столе, тем богаче будет урожай. Остатки пищи отдавали домашним птицам или скоту.

Также в этот день читали заговоры для вызова дождя, чтобы засеянные поля получили достаточно влаги.

В деревнях на Руси в этот праздник обращали внимание на различные погодные приметы. Так, например, если в ясный день дятел стучит по дереву, то это предвещало скорый дождь. О возможности осадков также говорили свиньи, которые начинали рыть землю носом.

Северный ветер в этот день предвещал холодное лето, а южный — жаркое. Если ворон каркал над крышей, то это означало, что ночью будет холодно.

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