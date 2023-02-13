Евгений Колбашев: «На фестивале „Перекресток“ будет музыка, которая нравится лично мне»

«Я захотел сделать фестиваль, который нравится мне лично. Там будут разные форматы: джаз, блюз, рок, все вместе. Я понимаю, что все эти жанры — одна и та же тема. Постараемся сделать так, что те, кто придет не концерт, это тоже поймет. Очень хочу показать людям хорошую музыку! Всех музыкантов, которые будут выступать на фестивале, я хорошо знаю. Ездил с ними по стране с гастролями, за рубеж вместе ездили, знаю их прекрасно. Без ложной скромности скажу, многие из артистов — лучшие в своем жанре сегодня».

Состав участников фестиваля, который пройдет в Барнауле 11−12 марта, действительно, впечатляет. Рассказываем о его участниках.

Михаил Башаков и Борис Плотников

Михаил Башаков по праву считается одним из лучших авторов рок-песен в России. За почти сорок лет музыки, Башаков приобрел интернациональную аудиторию и записал более дюжины хитов — от гимна любви «У меня под крылом солнце», до любимой в народе песни «Элис».



На фестивале «Перекресток» Михаил Башаков выступит дуэтом с Борисом Плотниковым, виртуозом губной гармоники, который одинаково легко играет и с мудреными джаз-коллективами и с академическими оркестрами.

Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band

Вот уже более 25 лет грузинский вокалист-гитарист Гия Дзагнидзе и его группа Modern Blues Band опровергают знаменитый стереотип о том, что блюз это скучно. Видный деятель московской сцены, Дзагнидзе периодически выступает на крупных фестивалях России и Европы. В репертуаре группы классика блюзовой музыки, соул, рок и даже вылазки на территорию джаза. Не каждый музыкант может похвастаться тем, что выступал вместе с биг-бэндом Уинтона Марсалиса.

Игорь Дмитриев

Имя пианиста Игоря Дмитриева известно российским ценителям джаза — в его дискографию входят совместные альбомы с Давидом Голощекиным, Георгием Гараняном, он выступал на одной сцене с Игорем Бутманом, Кертисом Фуллером и Бенни Голсоном.

Заслуженный деятель искусств России, и одновременно почетный член вашингтонского джаз-клуба Potomac River, Игорь Дмитриев живёт и работает в Горном Алтае.

Charles Burton

Американский гитарист и певец Чарльз Бёртон на сцене уже почти 50 лет. Каждый его концерт превращается в путеводитель по истории и видам блюза, но пугаться слова «путеводитель» вовсе не стоит: зажигательность Бёртона способна покорить любую аудиторию от Сан-Диего до Новосибирска.

В 2009 году Бёртон стал победителем гитарного конкурса King of the Blues, а в Сан-Диего такими громкими словами не разбрасываются. И фестиваль «Перекресток» даёт возможность убедиться в этом лично.

Backstage & Lena Shery — трибьют Эрика Клэптона

Группа Юрия Новгородского Backstage давно стала одним из главных клубных и фестивальных коллективов России. В обойме Backstage альбомы авторского блюза и блюз-рока мирового уровня, а также огромное количество «классики» вышеупомянутых жанров. На фестивале «Перекресток» группа выступит с программой песен Эрика Клэптона, одного из важнейших гитаристов и исполнителей XX века, и мастерство музыкантов Backstage позволяет им легко справляться со столь амбициозной задачей.

Специальным гостем Backstage станет пианистка и певица Lena Shery, одна из лучших исполнителей соула, блюза и рока на российской клубной сцене, чей талант и обаяние оценил в своё время Куинси Джонс.

Павел Пиковский

Музыка Павла Пиковского объединяет меломанов: на его концертах собираются и любители классической авторской песни, и ценители настоящего рока. Необычайно продуктивный автор, Пиковский сумел синтезировать в своих песнях все то, за что мы любим самых разных русскоязычных исполнителей. Романтика долгих дорог, блюзы в стиле Сергея Чигракова, рок-баллады и бардовская поэтичность, неизбежный свет в конце пути — на альбомах Пиковского органично уживаются такие разные люди как Евгений Маргулис и Олег Митяев.

АВИА

Дать точное определение стилю группы АВИА любители музыкальных ярлыков пытаюся без малого сорок лет — легенды (а это тут случай, когда слово «легенда» находится на своём месте) советского рока ещё в 1985 году смешали ска, хард-рок, «новую волну» и приправили это эстетикой русского авангарда 1920-х.

Каждое выступление АВИА это яркое, образное шоу, которое можно разгадывать, выискивая отсылки к парадам физкультурников и творчеству футуристов, а можно просто получать удовольствие, потому что веселье и полистиличность у Анти Вокально-Инструментального Ансамбля в крови.

Ксения Федулова

Ксению Федулову, лидера группы «ФЕДУЛОВА» не зря называют главной «зажигалкой» российской блюз-рок сцены: виртуозность её гитары заставляет вспомнить о музыкальных героях 70-х, а яркий вокал сразу поднимает на ноги любую публику. Ксения Федулова умеет органично сочетать классику блюз-рока и собственные в том числе русскоязычные композиции таким образом, что даже адепты чистоты жанра не имеют к ней претензий.

Фестиваль «Перекресток» — 11−12 марта, Государственная филармония Алтайского края и клуб «Улисс».

Программа 1 дня http://philharmonia-barnaul.com/event/festival-perekrestok/

http://philharmonia-barnaul.com/event/festival-perekrestok/ Программа 2 дня http://philharmonia-barnaul.com/event/festival-perekrestok-2/

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