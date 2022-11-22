Евгения Боровикова вошла в президиум «Социал-демократического союза женщин России» и будет курировать вопросы семьи и материнства

Руководитель исполкома алтайских социалистов Евгения Боровикова приняла участие в совместном заседании Президиума и Ревизионной комиссии общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России», которое состоялось в минувшую субботу в Центральном аппарате партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ .

Напомним, в этом году «Социал-демократический союз женщин России» — общественное движение, организованного при партии, отметило свой 10-летний юбилей. 22 августа отчетно-выборной Конференции организации председателем Союза была избрана Ольга Епифанова. Сформированы и другие руководящие органы. Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ Евгения Боровикова вошла в президиум.

Заседание Президиума и Ревизионной комиссии общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России». Фото: altai.spravedlivo.ru

«На прошедшем в Москве совещании, мы не просто познакомились с коллегами и узнали друг друга поближе, но и определили основные векторы дальнейшей работы, — рассказывает Евгения Анатольевна. — Работа будет строиться по различным направлениям — здравоохранение, культура, развитие женского предпринимательства, ЖКХ, экология, образование, защита семьи и детства, патриотическая повестка, помощь фронту. За каждым из них мы закрепили кураторов. Я буду контролировать вопросы семьи и материнства».

Евгения Боровикова. Фото: altai.spravedlivo.ru

По словам Евгении Боровиковой, к ней как к депутату АКЗС очень часто поступают обращения, касающиеся нарушения прав детей, детей-инвалидов, матерей или отцов одиночек, многодетных семей или семей, которые не могут по тем или иным причинам иметь детей. Есть вопросы, касающиеся пособий, льгот, мест в детских садах и школах, питания в образовательных учреждениях, доступной медицинской помощи и многие другие. Евгения Боровикова уверена, что с таким серьезным мощным тылом, как Союз женщин России, справляться с насущными проблемами в этой области будет проще и эффективнее.

Заседание Президиума и Ревизионной комиссии общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России». Фото: altai.spravedlivo.ru

Отделения «Социал-демократического союза женщин России» уже работают в 54 субъектах Российской Федерации. В Алтайском крае пока нет регионального отделения, «но оно уже совсем скоро появится», — заверила Евгения Боровикова. Как отметила социалист, по ее наблюдению в большинстве субъектов региональные отделения организации возглавляют первые лица партии в РО — Секретари Бюро, Председатели Советов.

«Мы решили пойти немного другим путем, нежели коллеги, и эту должность займет человек, не занимающий никакие посты в краевой партийной ячейке», — завесила интригу Боровикова. Фамилию будущего руководителя союза женщин в Алтайском крае она пока называть не стала, однако предварительные договоренности с претендентом на пост уже достигнуты.

Источник: altai.spravedlivo.ru