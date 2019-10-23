Евлампий Зимоуказатель 23 октября: народные приметы на удачу и погоду

Кто такой Евлампий Зимоуказатель
«Зимоуказатель» — народное прозвище святого Евлампия, память которого православная церковь почитает 23 октября. сообщает hollydays.ru. Встречается и еще одно название — «Евлампий-светильник».
Народные традиции 23 октября
На Евлампия Зимоуказателя пытались предсказывать погоду. Смотрели на луну. Если рога месяца указывают на север, то зима будет холодной и наступит скоро, а если на юг — снег не ляжет до ноября.
Крестьяне говорили: «Евлампий лучину отщепляет, огонь вздувает, потемью стращает». С 23 октября начинали заготавливать лучину.
День Евлампия считался удачным для любых начинаний, научных изысканий, а также поиска пропавших вещей и животных.
Народные приметы на 23 октября 2019 года
- Теплая погода на Евлампия Зимоуказателя — к четырем теплым неделям без морозов.
- Если 23 октября на улице слякоть и грязь, снег не ляжет до Казанской (4 ноября).