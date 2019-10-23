Евлампий Зимоуказатель 23 октября: народные приметы на удачу и погоду

В народном календаре 23 октября — праздник Евлампия Зимоуказателя. В этот день предки пытались предсказать наступление зимы. По приметам, на Евлампия у людей обострялась интуиция, и поэтому день считался удачным для поиска пропавших вещей и животных.

Кто такой Евлампий Зимоуказатель

«Зимоуказатель» — народное прозвище святого Евлампия, память которого православная церковь почитает 23 октября. сообщает hollydays.ru. Встречается и еще одно название — «Евлампий-светильник».

Народные традиции 23 октября

На Евлампия Зимоуказателя пытались предсказывать погоду. Смотрели на луну. Если рога месяца указывают на север, то зима будет холодной и наступит скоро, а если на юг — снег не ляжет до ноября.

Крестьяне говорили: «Евлампий лучину отщепляет, огонь вздувает, потемью стращает». С 23 октября начинали заготавливать лучину.

Снег в горах. Луна. СС0

День Евлампия считался удачным для любых начинаний, научных изысканий, а также поиска пропавших вещей и животных.

Народные приметы на 23 октября 2019 года